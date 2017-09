Ljubljansko trgovino Ikea bo gradilo devet družb, so sporočili iz Ikee, potem ko so izbrali izvajalce. Pojasnili so, da bo glavni izvajalec gradnje trgovine in parkirišča družba Pomgrad, komunalno infrastrukturo in ceste pa bo gradila družba Kolektor Koling. Upravljalec gradnje bo družba Boyden, ki bo tudi opravljala nadzor nad gradbiščem. Poleg omenjenih bo še šest drugih družb poskrbelo za električne, vodovodne in strojne napeljave, dvigala, geotermalna dela, namestitev sončnih celic in podobno.

