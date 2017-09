Odgovor na to vprašanje nam lahko kaj pove o stanju ameriške politike. Bannon je veljal za Trumpove možgane. Zdaj, ko so ga odslovili, se mu je razvezal jezik. Vidimo lahko, kako je Trumpova ekipa razmišljala, in tudi, zakaj se volilna cirkuška predstava spreminja v vse bolj grozečo predsedniško. Trumpa si lahko zdaj, ko je z Bannonovim odhodom izgubil možgane, predstavljamo kot Frankensteina, ki so mu vsadili možgane treh vladnih generalov. A ostanimo pri Bannonu in televizijskem intervjuju, ki ga je dal pred nekaj dnevi.

Začnimo pri »izvirnem grehu« Trumpove vlade.