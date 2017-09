Razkrili so tri modele – iphone 8, iphone 8 plus in najprestižnejši model iphone x, ki obeležuje deseto obletnico te kultne naprave. Čeprav bi ta imena morala ostati skrivnost vse do trenutka, ko jih je v dvorani Steva Jobsa izgovoril direktor podjetja Tim Cook, so v javnosti krožila že nekaj dni pred predstavitvijo, saj so tajne informacije zbezljale v javnost. Vendar velikega veselja med tehnološkimi navdušenci, sploh tistimi v dvorani, kljub temu ni manjkalo.

Novi iphone 8 ima posebej ojačano stekleno ohišje, prihaja pa v velikostih 4,7 in 5,5 palca. Je odporen proti vodi in ima stereo zvočnika na obeh straneh ohišja. Vanj so vgradili izjemno zmogljiv čip A11 bionic, ki sledi vse zahtevnejšim potrebam aplikacij. Kamera ima večji in hitrejši senzor, kar omogoča zajemanje boljših barv kot tudi fotografiranje pri slabši svetlobi. Vgrajeno ima tudi tehnologijo, posebej zasnovano za uravnavanje svetlobe in zajemanje portretov. Tudi zajemanje videa je izboljšano, prilagojeno pa je še za uporabo nadgrajene resničnosti.

Najbolj završalo ob predstavitvi iphona x Iphone x je po drugi strani prav tako zmogljiv, vendar vizualno veliko bolj privlačen, saj je zaslon na skoraj celotni sprednji strani. Simboliziral naj bi to, kako bo telefon videti v prihodnosti, je poudaril Cook. Ta model je izgubil prepoznaven prednji gumb za vračanje v osnovni meni, zdaj ga nadomešča kretnja na spodnji strani zaslona. Pri varnosti pomaga napredna tehnologija prepoznavanja obraza Face ID. Ta bo bedela tudi nad varnostjo plačevanja z mobilnim telefonom. Cena iphona x je 999 dolarjev.

Huawei prvič prehitel Apple Na dogodku so predstavili še izboljšano pametno uro apple watch 3, ki je zaradi zmožnosti povezovanja do omrežja postala neodvisna od telefona, prav tako prevzema vlogo prenosnega predvajalnika glasbe. Impresivno so vse novosti zapakirali v skoraj nespremenjeno velikost ohišja prejšnjega modela. Prav tako je posodobitev dobila njihova televizija Apple TV, ki zdaj vsebine ponuja v večji ločljivosti 4K in ob podpori HDR. Študija podjetja Counterpoint Research pa je nedavno ugotovila, da je kitajski proizvajalec mobilnih telefonov Huawei junija in julija za las prehitel Apple v prodaji mobilnih telefonov ter ga tako tudi zrinil z drugega mesta najbolj dominantnih znamk na področju mobilne telefonije (vodilno mesto zaseda Samsung). Raziskovalec Peter Richardson je za tuje medije pojasnil, da je to izjemen dosežek za kitajsko podjetje. V zgolj pičlih štirih letih jim je namreč uspel neverjeten vstop na globalni trg, za kar gre zasluga predvsem znatnim vložkom v razvoj produktov, tehnologij in promocijo. Strokovnjaki se glede Huaweija strinjajo, da trenutno vodstvo pred ameriškim gigantom ne more obstati na dolgi rok. Kot ugotavljajo pri Counterpoint Research, ima Huawei pester nabor naprav, ki lahko bijejo zelo uspešne bitke na različnih področjih. Manjka pa jim pravi »junak«, ki bi globalno lahko izstopal. Prav ta pomanjkljivost naj bi bila eden glavnih razlogov, da Huawei še vedno ostaja skorajda neznanka na trgu Združenih držav Amerike. Kakšne bodo prodajne številke novega iphona, bo seveda pokazal čas, vendar bo glede na dosedanje izkušnje to uspešnica, ki bo Apple spet usidrala na drugo mesto po tržnem deležu.