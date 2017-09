Hokejisti Jesenic so z zanesljivo zmago v finalu slovenskega pokala dokazali, da jim na domačih tleh ni kos niti Olimpija v novi preobleki. Večna tekmeca bosta nocoj odprla mednarodno sezono v drugorazredni alpski ligi, kjer se bosta v konkurenci treh držav glede na zasedbo in previdne napovedi pred začetkom tekmovanja stežka vmešala v tekmo za najvišja mesta.

Jesenice imajo kakovostnejši igralski kader od Olimpije, a slabšega v primerjavi z minulo zimo, ko so v alpski ligi izpadle v polfinalu in slavile v državnem prvenstvu. Za trenerja Gabra Glaviča, nekdanjega vratarja in pozneje člana strokovnega kadra v reprezentanci, bo vodenje državnih prvakov največji izziv v karieri, saj doslej še ni treniral članskega moštva. Klop železarjev bo odslej krajša, saj v Podmežakli ne najdejo primernega pomočnika trenerja, zato je Aleš Sodja na pokalnih tekmah pomagal zgolj priložnostno. Železarji so v prednosti pred Olimpijo tudi zaradi poznavanja razmer v alpski ligi, kjer tekmujejo v zadnjih letih, vendar odmevnega uspeha še niso dosegli. Na štiridnevnem turnirju za slovenski pokal so jeseniški hokejisti dokazali boljšo pripravljenost od ljubljanskih nasprotnikov, ki so v finalu padli celo brez doseženega gola (0:3), čeprav sta vodstvo kluba in trenerski štab še nekaj dni prej prenagljeno napovedala dvojno domačo krono.

Olimpija bi si glede na razmeroma visok proračun (dobrih 500.000 evrov) lahko zagotovila bistveno konkurenčnejšo igralsko zasedbo. Andrej Brodnik, ki je v zgodovini tivolskega hokeja celo edini trener, ki Olimpije pred dobrimi desetimi leti ni popeljal v finale državnega prvenstva, si je očitno postavil previsoke cilje. Tekme z italijanskimi in avstrijskimi klubi v alpski ligi bodo razkrile domet moštva, a začetek sezone nikakor ne ponuja optimizma. Olimpija je tako naivna ekipa, da ji je v finalu pokala gol s slalomom čez celotno igrišče zabil David Planko, ki se je ravno v zadnjem prestopnem roku iz Ljubljane preselil na Jesenice. Vratar Robert Kristan je pri 34 letih najbolj zveneča tivolska okrepitev, vendar mu prepih v obrambnih vrstah ne bo koristil pri lovljenju reprezentančne forme, da bi februarja dočakal nov olimpijski nastop. Moštvo bi bilo bolj uigrano, če bi imelo avgusta več pripravljalnih tekem, vendar klub ni znal poiskati primernih tekmecev.

Jeseničani bodo alpsko ligo odprli nocoj ob 19. uri, ko bo v Podmežakli gostoval Asiago, medtem ko se bo Olimpija petnajst minut pozneje na tivolskem ledu predstavila proti prvaku Rittnerju. Prvi jeseniško-ljubljanski obračun na mednarodnem prizorišču po letu 2012 bosta tekmeca odigrala 14. oktobra na Jesenicah. V rednem delu sezone se bo sedemnajst udeležencev tekmovanja pomerilo po dvokrožnem sistemu, nato bo sledil še drugi del v skupinah s po štirimi klubi. Jesenicam in Olimpiji bodo družbo delali golobradi hokejisti Salzburga in Celovca. V končnico se bo – tako kot v mikavnejši ligi EBEL, ki je za slovenski trg vsaj za naslednjih nekaj let nedosegljivi izziv – uvrstila najboljša osmerica.