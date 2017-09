Slovenci z Latvijci na evropskih prvenstvih nimajo najboljših izkušenj. Doslej so se z njimi pomerili dvakrat in obakrat izgubili. Prvič leta 2001 v Ankari in drugič pred dvema letoma v osmini finala v Franciji. Glede na to, da sta na parketu stali reprezentanci, ki sta na prvenstvu prikazali najbolj atraktivno košarko, je bil temu primeren tudi začetek. Nekoliko bolje so sicer v dvoboj vstopili Latvijci, ki so povedli s 7:4, a so jih Slovenci že kmalu ujeli, po dveh zaporednih koših Gašperja Vidmarja v šesti minuti pa tudi povedli (17:13).

Tedaj se je slovenskim košarkarjem odprlo, saj je sledila še druga trojka Anthonya Randolpha, za kar deset točk prednosti Slovencev (25:15) pa je s petimi zaporednimi točkami poskrbel Luka Dončić. Sledila je minuta odmora na zahtevo latvijskega selektorja, po kateri je nato že v naslednjem napadu trojko dosegel Goran Dragić. Tekmeci so odgovorili z delnim izidom 5:0, a so Slovenci ostali zbrani in četrtino sklenili z vodstvom 34:23.

Na začetku druge četrtine se je razigral prvi zvezdnik Latvije Kristaps Porzingis, ki je s petimi zaporednimi točkami znižal zaostanek svoje ekipe na minus osem (30:38). Slovenski selektor Igor Kokoškov je klical minuto odmora, a prednost je še naprej kopnela in po polovici četrtine po košu Porzingisa znašala le še štiri točke (42:38). A Slovenci so nato le strnili svoje vrste in bolje zaigrali v obrambi, po trojki Dončića, ki je pred tem blokiral Janisa Timma, pa znova pobegnili na plus sedem (48:41). Dve minuti pred zaključkom polčasa je iz igre moral Dragić, ki je prejel močan udarec v glavo, kar pa sodniki niso sankcionirali. Že v naslednjem napadu je Latvija dosegla kar štiri točke, saj je Saša Zagorac storil prekršek nad Dairisom Bertainsom, ki je po zadeti trojki uspešno zadel še prosti met. Latvijci so v zadnji minuti povsem spreobrnili rezultat in na odmor odšli s prednostjo štirih točk (55:51).

Slovenski košarkarji so tretjo četrtino začeli kot prerojeni, saj bi jo težko odprli bolje. Uspel jim je delni izid kar 11:0 in iz minus štiri prišli do vodstva 62:55. S tem pa težav Latvijcev še ni bilo konec, saj je v šesti minuti svojo četrto osebno napako napravil Pozingis. Vseeno so Latvijci dve minuti pred zaključkom četrtine približali (64:69), a ne za dolgo, saj je Slovenija končnico odigrala izvrstno in v zadnji del tekme vstopila s prednostjo 76:66.