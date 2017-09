Kljub večletnim napovedim ministrstvo za zdravje še ni spremenilo zakona o nalezljivih boleznih v delu, ki se nanaša na obvezna cepljenja. V Ljubljani je delež necepljenih otrok največji in v Mestni občini Ljubljana menijo, da bi morala država čim prej sprejeti ustrezno zakonodajo, da bi bilo nevarnosti za širjenje nalezljivih bolezni čim manj.

»Želimo si, da v naše izobraževalne zavode prihajajo zdravi otroci, in sicer zaradi pravice otrok in delavcev do zdravega okolja, zaradi dobrega počutja otrok in zaposlenih in tudi zato, ker je zdravo okolje osnovni pogoj za