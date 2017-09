S kakšno sodbo se bo končalo ponovno sojenje direktorju Stanovanjske zadruge Gorenjske (SZG) Francu Teranu in odvetniku Kristijanu Gnilšku, ki ju je kranjsko okrožno sodišče zaradi zlorabe položaja in pomoči pri kaznivem dejanju že obsodilo, bo znano v petek. Okrožna državna tožilka Vesna Primožič je za vsakega od obtoženih predlagala obsodilno sodbo in štiriletno zaporno kazen ter za vsakega po 1500 evrov stranske denarne kazni. Odvetniku Gnilšku naj se odvzame protipravno pridobljena korist v višini 353.000 evrov. Teranu, ki je bil na položaju direktorja zadruge že enkrat obtožen, pa naj se za pet let prepove opravljanje poklica, je še predlagala tožilka.

Kot smo že poročali, zgodba o domnevnem oškodovanju stanovanjske zadruge Kranj seže sedem let nazaj. Takrat je novoizvoljeni župan mestne občine Kranj Mohor Bogataj sklenil poravnavo med občino in SZG v vrednosti 620.000 evrov. Denar je občina v dveh obrokih nakazala na fiduciarni račun odvetnika Gnilška, ki pa naj bi 353.000 evrov porabil za svoje potrebe, na primer za nakup avtomobila, za prenovo poslovnih prostorov in podobno, preostalo pa je šlo upnikom SZG. Vse to naj bi mu s podpisom pogodbe o upravljanju sredstev omogočal direktor zadruge Teran.

Krivdo v zadnjem trenutku prevalila na tretjo osebo »Zadruge nisem oškodoval niti za en evro,« je v sklepnih besedah poudaril Gnilšak. Teranove sklepne besede so bile podobne: »Verjemite mi, da sem vsa leta kot predsednik zadruge delal zakonito, bil sem dober gospodar. Na kraj pameti mi ni prišlo, da bi storil kaznivo dejanje za oškodovanje zadruge. Ta je imela leta 2003 za okoli 180 milijonov evrov o neplačanih terjatev, zdaj pa jih nima več. Na sodišče sem vložil več kot 380 izvršb – če ne bi bil dober gospodar, jih ne bi.« Tožilka je ob tem opozorila, da sta obtožena na zadnjih obravnavah v spis vlagala nove dokumente in spreminjala svoj zagovor. »Nenavadno je, da sta obdolženca, ki sta že šest let obremenjena s kazenskim postopkom, na predzadnji glavni obravnavi vso krivdo prevalila na Toneta Bobnarja,« je povzela dogajanje z zadnjih obravnav. Bobnar je direktor Zveze Kranj, največje upnice SZG, na katero so prenesli vse naloge, prostore in sredstva z zadruge. Tudi včerajšnje ponovno pričanje Bobnarja naj bi dokazovalo, da je vse sporne dokumente pripravljal sam, Teran pa pri tem ni imel pomembne vloge. Tožilka je pričanje označila za manj verjetno.

Nista delala v korist zadruge Teran po besedah tožilke ni deloval kot dober gospodar, saj ni skrbno ravnal z denarjem, namenjenim zadrugi. Tudi o verodostojnosti novega dokumenta, ki ga je eden od obtoženih pred kratkim vložil v spis, sporazuma, ki naj bi Gnilšku dovoljeval neke vrste kreditiranje iz sredstev iz poravnave, je podvomila. »Menim, da je sporazum fiktiven in sestavljen za nazaj, s čimer se želi upravičiti porabo sredstev kot kredit. Če bi ta listina obstajala že prej, bi jo Franc Teran že leta 2011 predočil policiji,« je opozorila in dodala: »Cilj delovanja obeh ni bila korist zadruge.« Dve leti in pol zapora ter vračilo protipravno pridobljenih koristi je kranjsko okrožno sodišče Teranu in Gnilšku dosodilo že januarja lani, vendar je višje sodišče novembra lani razveljavilo prvostopenjsko sodbo, na katero so se pritožile vse strani. Večino pritožb obtoženih je višje sodišče zavrnilo kot neutemeljeno, kot utemeljene pa so sprejeli pritožbe o pomanjkljivi sodbi glede obsega škode in stranski denarni kazni, zato so zadevo vrnili v ponovno odločanje prvostopenjskemu sodišču.