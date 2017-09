»Združimo moči, delimo si prevoz« je slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki se bo v prestolnici začel v soboto in bo trajal do 22. septembra. »Dogajanje bo usmerjeno k spodbujanju souporabe prevoznih sredstev, promociji sopotništva in h kombiniranju različnih načinov mobilnosti z nizkim ogljičnim odtisom v enem potovanju,« so poudarili na ljubljanski mestni občini.

V tednu mobilnosti bo na različnih lokacijah v mestu potekalo osem celotedenskih aktivnosti, na mestni občini pa v sodelovanju z mestnimi javnimi zavodi ter društvi in nevladnimi organizacijami pripravljajo še 32 dnevih dogodkov, s katerimi bodo v ospredje postavili trajnostne potovalne navade.

Nedelja dan za Plečnikovo dediščino Ves Evropski teden mobilnosti bodo denimo v občinskem svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sodelovanju z ljubljansko policijsko upravo skrbeli za varno šolsko pot najmlajših udeležencev v prometu. »V Evropskem tednu mobilnosti smo v preteklih letih in bomo tudi letos veliko pozornosti namenili najmlajšim. Otroci so namreč pogosto ambasadorji pravilnega obnašanja v prometu in nas opozarjajo na naše napake,« je ob tem poudarila podžupanja Jelka Žekar. Na občinskem oddelku za varstvo okolja bodo medtem bedeli nad kakovostjo zraka in hrupom, na Krekovem trgu in Adamič-Lundrovem nabrežju pa bo stala tudi informacijska točka, kjer bodo mimoidoči lahko dobili vse podatke o kakovostni mobilnosti. V soboto, ponedeljek, sredo in petek bo na Kongresnem trgu kolesarjem na voljo mobilni servis koles, medtem ko bo nedelja posvečena Jožetu Plečniku in pečatu, ki ga je arhitekt pustil v Ljubljani. Udeleženci si bodo lahko brezplačno ogledali Plečnikove Žale, se sprehodili po arhitektovi zapuščini za Bežigradom ali se na ogled Plečnikove arhitekture odpravili s kolesom.

Brezplačni avtobusi in parkirišča P+R Brezplačni pa ne bodo le nedeljski vodeni ogledi mesta, ampak na dan brez avtomobila, ki bo potekal prihodnji petek, 22. septembra, tudi vožnja z mestnimi avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa. Vožnja z avtobusi, ki vozijo na območju ljubljanske občine, bo brezplačna ves dan, ves dan bo 22. septembra brezplačno tudi parkiranje na parkiriščih P+R.