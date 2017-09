Prejšnjo nedeljo je Severna Koreja izvedla preizkus jedrskega orožja. Oni so trdili, da je bila to vodikova bomba. To je orožje, ki v nasprotju z običajno jedrsko eksplozijo kombinira fisijo in fuzijo. Iz zemeljskega potresa, ki ga je eksplozija povzročila, je razvidno, da je šlo za zelo veliko eksplozijo. Vsekakor največjo med šestimi, s katerimi je do zdaj Severna Koreja preizkusila svoje orožje.

S tem je nevarnost dosegla novo raven.