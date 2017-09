»Čestitke! Iskrene čestitke! Zaslužili ste si zmago, uspel vam je resnično velik dosežek,« je v mikrofon vzneseno govoril uradni napovedovalec na drugem turnirju lige prvakov v malem nogometu na naravni travi, ki je minuli konec tedna potekal na Čatežu ob Savi. Besede je namenil črnogorskemu moštvu amaterskih nogometašev z imenom Dadi/Eurozox NO-MI, ki je v finalu po streljanju najstrožjih kazni ugnalo predstavnika Bosne in Hercegovine Ecos.

Na Čatežu bodo gradili nova igrišča

Terme Čatež so v štirih dneh gostile 1300 udeležencev turnirja amaterskih in veteranskih igralcev malega nogometa. V ospredju je bilo druženje igralcev iz dvaindvajsetih evropskih držav, kar je mnogim omogočilo navezovanje novih prijateljskih vezi. Na Čatežu se je ustavil tudi nekdanji reprezentant Milan Osterc, ki je najbolj zaslovel s sijajnim golom leta 2001 proti Romuniji, ko je Sloveniji olajšal pot do svetovnega prvenstva. Tokrat je nastopil v dresu veteranskega moštva Meteorplast iz Prlekije, od koder prihaja. »Predsednik kluba Saša Makoter me je prosil, da se pridružim ekipi. Ni mi bilo težko, saj je za ženo vzel mojo sestro. Nogometaši igrajo skupaj že od osmega razreda osnovne šole. Dobro se poznajo, včasih pa so igrali v prvi slovenski futsal ligi,« je pojasnil Milan Osterc, ki je prvič obiskal nogometni tabor v Termah Čatež. Pohvalil je organizacijo turnirja in udobje, ki so ga bili deležni v hotelu.

Na Čatežu so tri velika nogometna igrišča za ligo prvakov razdelili na četrtine, da so obiskovalci lahko spremljali deset tekem hkrati. Upravljalec igrišč nam je pojasnil, da je v prejšnjih dneh zelo malo spal, saj je priprava zelenice zahtevno delo. Čatež slovi po imenitnih razmerah za treniranje nogometa, zato se tik ob meji s Hrvaško med drugim pripravljajo tudi igralci Olimpije in Crvene zvezde, gostili pa so tudi že moštva iz Azerbajdžana, Savdske Arabije, Japonske… Vadbo na naravni travi omogočajo tudi v hladnih zimskih razmerah, saj so pod zemljo napeljali ogrevalne cevi, obljubljajo pa, da bodo v prihodnosti zgradili še dodatna igrišča.