Kot je pojasnila predsednica kranjskega sodišča Janja Roblek, je višje sodišče v celoti potrdilo odločitev kranjskega okrožnega sodišča za četverico, obsojeno preprodaje in pridelave konoplje. Sodba je že pravnomočna in izvršljiva. Najdaljša zaporna kazen je bila izrečena Danijelu Osetu, in sicer tri leta in šest mesecev zapora, Anesu Dukiću je višje sodišče potrdilo triletno zaporno kazen, Matjažu Smolinskemu kazen enega leta in devetih mesecev zapora, Ugu Grbcu pa je bila izrečena pogojna obsodba enega leta zapora z dveletno preizkusno dobo.

»Obtoženim se je v izrečeno kazen zapora vštel čas pridržanja in pripora oziroma hišnega pripora,« pojasnjuje Roblekova. Odvzeti so jim bili prepovedana droga, ki so jim jo kriminalisti zasegli ob hišni preiskavi, in predmeti, s katerimi so si pomagali pri proizvodnji in predelavi konoplje. Dukić in Oset sta tudi ob zaslužek z nečednim poslom, sodišče ju je oprostilo plačilo stroškov kazenskega postopka, Smolinsky in Grbec pa bosta plačala le del stroškov sojenja. Prvoobtoženi vodja združbe, ki so jo gorenjski in primorski policisti razkrinkali pred dvema letoma, Martin Bohnec je krivdo priznal že lani. Po sporazumu, ki ga je sklenil na tožilstvu, prestaja štiriletno zaporno kazen. Njegovi pritožbi na višino dosojene vrnitve nezakonito pridobljenega premoženja je višje sodišče zavrnilo. Tako mora, ko se vrne iz zapora, vrniti še 44.700 evrov, nekaj denarja pa so mu policisti zasegli že med preiskavo.

Goljufali odjemalce

Po ugotovitvah policistov naj bi v združbi delovalo 33 ljudi. Konopljo so obsojeni gojili in predelovali v stanovanjskih in poslovnih prostorih predvsem na Gorenjskem in na Primorskem, preprodajali pa po vsej državi. Po besedah kranjske okrožne sodnice Milene Turuk naj bi svoje odjemalce tudi prinašali okrog. Čeprav so v »navodilo za uporabo« zapisali, da je na primer hašiševo olje, ki so ga proizvajali, proizvedeno iz najkakovostnejših sestavin, torej vršičkov konoplje, so kriminalisti v preiskavi ugotovili, da so ga pridelovali tudi iz listov rastlin in z manj kakovostnimi izdelki ter pod pretvezo največje kakovosti zalagali manj zahtevne odjemalce.

Med sojenjem v Kranju so vsi štirje obtoženi – o njihovih kaznih je zdaj ponovno odločalo višje sodišče – krivdo zanikali, prav tako so zanikali sodelovanje v hudodelski združbi. Z izjemo Anesa Dukića so že v predkazenskem postopku navedli vsak svoje razloge za uporabo konoplje v zasebne namene. Oset si je s skrbjo za konopljo zagotovil streho nad glavo, ko je prišel iz zapora. Smolinsky je s konopljo zdravil manično depresijo, Ugu Grbcu pa je, kot je dejal, konoplja pomagala pri težavah s spanjem, ki si jih je nakopal z zamenjavo službe po tem, ko je skoraj dve desetletji delal kot pek.