Ta izsek lahko preberemo v Dnevniku 9. septembra 2017 v članku z gornjim naslovom. In tudi, da ročno oddajanje glasov vendarle onemogoča potvarjanje glasov. Mar res? »Malo morgen!« Kako, si lahko preberete v Dnevniku 24. februarja 2017 v mojem pismu »Kredibilnost in legalnost referendumov in volitev?«.

Torej tudi Nemčija ne more biti imuna za takšne in podobne volilne goljufije, če jih z zakonodajo omogoča oziroma jih ne preprečuje. Da torej lahko obstaja ne samo v Nemčiji, marveč v vsaki državi še cela vrsta takšnih, drugih in drugačnih 'pomanjkljivosti' (popolnoma neprimeren izraz za dejanske volilne goljufije, ki so v resnici kazniva dejanja). Do teh podatkov sem se dokopala na podlagi lastnih raziskav volitev in referendumov v bližnji Italiji. Prebiranje o primerih korupcije v naši državi pa me je navdihnilo, da sem začela raziskovati, kako volitve in referendumi sploh potekajo, in sicer od prve faze, tj. od razpisa dalje. In pri tem sem naletela na naravnost fantastične in nesporne ugotovitve.

Zato: če in dokler se pri klasičnih volitvah (na voliščih in po volilnih odborih) ne uvede uporabe naprave, recimo ji kar numerator, s katerim bi se moralo neposredno po vročitvi glasovnice volilcu nanjo odtisniti oznako, da je že uporabljena, tako da je ne bi mogel nihče več uporabiti kot »prazno«, toliko časa obstaja tako potencialna kakor tudi dejanska nevarnost večkrat nezakonito uporabljene iste ali pa na nezakonit način odtujene ali pridobljene glasovnice; lahko celó kar cele serije glasovnic, pridobljenih kar neposredno pri tiskarju. A tiskanje in primopredaja glasovnic je posebna zgodba. O tem pa morda zapiše kaj še kdo.

Sklep: če in dokler ne bo uveden red na področju referendumov in volitev, mene ne bo na matično volišče, da bi opravila glasovanje. Bom pa še naprej redno in dosledno spremljala to področje. Tudi nemškim volilkam in volilcem priporočam enako. Morda to kdo od njih celo prebere in jim prenese moje priporočilo-sporočilo.

Ida Čuden Rebula, Sežana