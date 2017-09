Res je, da sem nekaj malega ukradel, toda ne toliko, da bi se pridružil tistim, ki imajo premoženje v davčnih oazah. Ukradel sem samo toliko, kolikor čez 21 milijonov ta izmuzljiva oseba dolguje državi zaradi neplačanih davkov. Priznam, da tudi jaz nisem plačal davkov iz svojega zaslužka, pa saj je bil, tako kot njegov, ilegalen. Moj primerjalni vzornik sedaj odlaga prestajanje kazni, ker mora opraviti določeno delo, ki ga je začel, in bi nastala občutnejša škoda, če ga ne bi opravil. Bravo, advokati. Verjetno bo potem poravnal svoj dolg.

Tudi jaz želim odložiti prestajanje kazni, saj želim povrniti škodo, nastalo z mojo krajo. Zato moram še nekaj malega nakrasti, torej delo, ki sem ga začel, moram opraviti, sicer bo nastala občutnejša škoda, če ga ne bom opravil. Nato sem pripravljen biti za nekaj časa udobno nameščen na Dobu.

Slovo od svobode in moje lepe Slovenije bi opravil tako, da bi v nedeljski obleki s kravato in lakiranimi čevlji supal na dva kilometra dolgi veslaški progi na Bledu (mogoče bodo tudi mene povabili na Barkovljanko) in nato v isti obleki prirolkal na Dob. Toda vedno bom pripravljen svoje prostore na Dobu prepustiti izmuzljivi osebi, in dokler me ta ne zamenja, vam ni treba zaklepati stanovanj.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani