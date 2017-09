Bučno kosilo z ocvrtimi postrvmi

Za juho potrebujemo 900 g mesa muškatne buče, 2 šalotki, 110 g olupljenih mandljevih jedrc, 1 biopomarančo, 8,5 dl zelenjavne osnove (ali druge čiste juhe, lahko tudi mesne), 1 žlico dobrega bučnega olja, 70 g zbrinca, morsko sol, sveže zmlet črni poper, muškatni orešček. Za glavno jed še 4 fileje postrvi po 160 g, 4 beljake, 4 žlice drobtin, 4 žlice sesekljanih bučnih semen, 6 žlic oljčnega olja, morsko sol, sveže zmlet beli poper. Za bučne rezance še 1 kg mesa muškatne buče, 50 g šalotke , 3 žlice bučnega olja, 2 dl bučne juhe, morsko sol, sveže zmlet beli poper, 4 stroke česna, peteršiljev ali bazilični pesto (po okusu).

Pečico segrejemo na 180° C. Jušno osnovo pristavimo in zavremo. Bučo očistimo, olupimo, narežemo in odstranimo peške. Položimo jo v pekač, obložen s papirjem za peko, porinemo v segreto pečico in spečemo do mehkega. Pomarančo dobro operemo in obrišemo, potem pa lupino drobno nastrgamo. Nazadnje pomarančo razpolovimo in ožamemo. Šalotko olupimo in drobno sesekljamo. V loncu segrejemo bučno olje, na katerem med mešanjem posteklenimo sesekljano šalotko. Mandeljne drobno sesekljamo in jih stresemo k šalotki. Premešamo, da zadišijo, potem pa dodamo pečeno bučo iz pečice, pomarančni sok, pomarančno lupino in tri decilitre vroče jušne osnove. Ko zavre, kuhamo pet minut. Juho odstavimo, prelijemo v mešalnik in gladko razmešamo. Nalijemo jo nazaj v posodo, dodamo preostalo vročo osnovo, sol, sveže zmlet črni poper in nastrgan muškatni orešček ter prevremo in odstavimo na toplo. Postrvje fileje temeljito očistimo, operemo in dobro obrišemo. Bučo očistimo in narežemo na čim tanjše zelenjavne rezance (najbolje z rezalnikom za zelenjavo). Posolimo jih in pustimo stati deset minut. Na plitvem krožniku zmešamo drobtine in drobno sesekljane bučnice. Beljake blago razžvrkljamo. Šalotko olupimo in drobno sesekljamo. Enako napravimo s česnom. Postrvje fileje začinimo s soljo in belim poprom, nato jih povaljamo v razžvrkljanem beljaku, zatem pa še v mešanici drobtin in bučnic in jih zložimo na stran. Bučne rezance pripravimo tako, da v globlji ponvi segrejemo olje, na katerem posteklenimo sesekljano šalotko. Dodamo bučne rezance in strt česen, nato pa vse skupaj med mešanjem popražimo. Prilijemo dva decilitra pripravljene bučne juhe ter solimo in popramo. Ko zavre, pokrijemo in počasi dušimo slabih deset minut. V večji ponvi segrejemo olje, na katerem nežno ocvremo panirane postrvje fileje. Vročo bučno juho nalijemo v segrete jušne skodelice ali krožnike in posujemo s sveže nastrganim zbrincem ter postrežemo. Dušene bučne rezance razdelimo na segrete krožnike in nanje položimo ocvrte postrvje fileje, vse skupaj pa oblijemo s peteršiljevim ali baziličnim pestom in nemudoma postrežemo. Za poobedek pa, če ostane še kaj prostora, seveda sladek bučni zavitek, ki ga pripravimo kakor jabolčnega.