Gurmani soglašamo, da je Francija tudi dežela najodličnejše hrane in vina. To slovi po vsem svetu in je pomemben del kulinarike, družinskih, prijateljskih in poslovnih druženj. Njegova glavna značilnost poleg kakovosti je pestrost. Na kraljevskem mestu je zagotovo šampanjec, izredno priljubljeni in svetovno znani so še chardonnay, cabernet sauvignon, merlot, pinot, rizling in shiraz. Druge priljubljene pijače, s katerimi vam bodo radi postregli Francozi, so pastis (med bolj znanimi je aperitiv znamke Ricard ali Pernod), žgane pijače, pivo, črna kava in voda.

Zagotovo ni hedonista, ki ni navdušen nad izvrstnimi francoskimi belimi štrucami, bagetami in maslenimi rogljički. Ljubitelji mlečnih izdelkov najbolj cenijo pestro paleto imenitnih francoskih sirov. Med najbolj cenjenimi sta mehka sira z belo plemenito plesnijo brie in camembert ter roquefort, poltrdi sir s plemenito plesnijo.

V slast gredo lokalne specialitete ratatouille (zelenjavna jed iz paradižnika, paprike, bučk, jajčevca in začimb), quiche lorraine (pita z jajci, slanino in sirom), andouillette (klobasa, narejena iz drobovine), boeuf bourguignon (govedina, kuhana v omaki iz burgundca z dodatkom gob in korenja), coq au vin (petelin v vinski omaki s slanino, gobami in česnom), soufflé au grand marnier (lahka sladica začinjena z pomarančnim likerjem) in še vrsta drugih jedi.