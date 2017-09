Vodnik so izdali v nakladi 15.000 izvodov v nemščini in angleščini ter s tem potihoma napovedali pomladne spremembe v vodniku za Hrvaško. Ivošević in drugi turistični mojstri upajo na dve do tri nove zvezdice. Konec koncev, pravijo, je predvsem istrska ponudba avtentična, imajo tartufe, oljčno olje, boškarina in ne nazadnje vse boljša vina. Zanimivo je, da se Ivošević trudi, da bi regija, kamor po njegovem spadajo Slovenija, Avstrija in Hrvaška, dobila skupen Michelinov vodnik. Žal se zdi avstrijskim turističnim delavcem to zelo draga zgodba, v Sloveniji pa so se na njegove ideje odzvali samo gostinci, državni turistični snovalci pa imajo očitno pomembnejše drugo delo, kot je povezovanje z najpomembnejšim globalnim vodnikom Michelinom.