Štiriindvajsetletna Ljubljančanka Patricija S. se je 20. marca pozno zvečer z avtomobilom po Celovški cesti vračala iz službe, ko je na srednjem pasu v križišču s Korenčanovo in Bravničarjevo ulico opazila stoječi avtomobil. Ker ji je gorela zelena luč na semaforju, je najprej potrobila, nato pa avtomobil počasi obvozila. Kmalu zatem je začutila, da je nekaj povozila, in več deset metrov pred seboj zagledala ležati nepremično kolesarko, 20-letno Ljubljančanko Ino G. Stopila je iz avta in se ji približala, takrat pa je proti njej hodil tudi obtoženi Jan Kočić in vpil, da naj pokliče reševalce, da ni kriv in da mu je kolesarka »kar na havbo prišla«. Danes je na sodišču še pojasnila, da je takoj poklicala policijo (čeprav je želela reševalce), nato pa telefon predala obtoženemu.

Na koncu današnjega naroka je sodnik Marjan Pogačnik sprejel tudi pomembno odločitev, da prek mednarodne pravne pomoči zaprosi za posredovanje nemškega pravosodja na sedežu Audija. Kočić je kolesarko namreč zbil z audijem A7, izkazalo pa se je, da bi lahko hitrost ob trčenju pri proizvajalcu natančno odčitali. Uslužbenec podjetja Porsche Slovenija Franc Grčar je danes pojasnil, da so iz Nemčije najprej dobili sporočilo, da pri generaciji Kočićevega audija to ni mogoče, po nadaljnjem poizvedovanju pa so prejeli dopis, iz katerega je mogoče sklepati, da je dostop do teh podatkov na voljo. Uslužbenka Audija je namreč odgovorila, da naj najprej zagotovijo »pravno legitimacijo«, nato pa jih bodo zaprosili za krmilno enoto zračnih blazin, ki podatek o hitrosti potrebuje za aktivacijo in ga tudi zapiše.

Vprašanje primerljivosti zapisanega časa

Pogačnik je tožilstvo in obrambo danes pozval, da naj sodelujeta pri sestavi vprašanj za nemški Audi, vprašanja pa se bodo, kot kaže, nanašala ne le na hitrost, temveč tudi na sinhronizacijo avtomobilskega računalnika s satelitsko uro. Audijev računalnik je čas nesreče zapisal ob 22. uri 46 minut in 44 sekund, kar bi lahko pomagalo razčistiti, kakšna luč je tedaj gorela na semaforju. Kočić in njegov sopotnik namreč trdita, da sta imela zeleno luč.

Vodja razvoja v podjetju Asist, ki je izdelalo in vzdržuje prometno signalizacijo (za javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice), je danes pojasnil, da bi v podjetju lahko pridobili podatek, katera luč je na semaforju gorela v določenem času. Toda po besedah mag. Savina Gorupa bi bilo treba preveriti, ali so podatki o času nesreče iz vozila verodostojni in primerljivi z uro, po kateri delujejo semaforji. Čeprav ima Kočićev avtomobil za uro satelitski vir, je po njegovih besedah treba preveriti, kdaj, kako oziroma ali sploh se čas računalnika sinhronizira z virom in ali so mogoče tudi ročne spremembe. Pri primerjavi časov bi morali upoštevati še do tri sekunde morebitnega zamika, ki nastane, ko semaforji sporočajo spremembe v omrežje, saj je infrastruktura zastarela in počasna.

Sodnik Pogačnik je danes odločil, da bo LPT in podjetje Asist zaprosil za analizo delovanja semaforskih naprav v kritičnem križišču v času nesreče (od 22.40 do 22.50) in izdelavo enake analize še za deset zaporednih dni od dneva sprejetja odredbe.