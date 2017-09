Pred četrtkovo sejo odbora DZ za obrambo o pripravljenosti vojske na možne konflikte ob implementaciji arbitražnega sporazuma v SD pričakujejo »potezo streznitve predsednika odbora, kajti mahanje z orožjem v temu trenutku je zagotovo najslabše sporočilo, kar ga slovenska politika in diplomacija lahko pošlje v svet«.

Kot je poslanec Matjaž Nemec ocenil v izjavi novinarjem v DZ, »je v tem času potrebna komunikacija že samo zaradi mednarodne javnosti, predvsem pa zaradi naših ljudi, ki so vpeti v odločitev arbitražnega sodišča«. Prepričan je še, da moramo pozivati k dialogu in »pomagati Hrvaški uvideti pravo pot, ki je pot dialoga o vsebini, ki je znana, to je odločba arbitražnega sodišča«.

Na vprašanje, ali bo SD obstruirala četrtkovo sejo odbora, je Nemec dejal, da se o tem v SD in v koaliciji še niso pogovarjali. Bil pa je kritičen do ravnanj predsednika odbora Žana Mahniča iz SDS, ki je sklical omenjeni odbor.

Spomnil je, da so predstavniki SDS tudi na političnem vrhu prejšnji teden pozivali k dialogu. »Ne vem, če je to pravi način, da sklicuješ neke seje, na katerih želiš ugotoviti pripravljenost Slovenske vojske, na drugi strani pa se govori o potrebnosti dialoga,« je dejal Erjavec. Ob tem je spomnil na svoja stališča, da bi bilo treba arbitražno odločbo na morju takoj implementirati in da država, ki ne spoštuje mednarodnega prava, preprosto ne izpolnjuje pogojev za članstvo v OECD.

Svoje mnenje je podal zunanji minister in predsednik DeSUS Karl Erjavec , ki je prepričan, da Slovenska vojska pri implementaciji arbitražne odločbe nima nobene vloge. Obravnava tega vprašanja na seji odbora DZ za obrambo je po njegovem mnenju povsem nepotrebna in pomeni bolj željo predsednika odbora Žana Mahniča (SDS) po pozornosti. Poslanci DeSUS bi lahko sejo obstruirali.

Ogorčen in šokiran Mahnič

Na poziv predsednika vlade Mira Cerarja glede sklica 55. nujne seje Odbora za obrambo se je danes odzval tudi Žan Mahnič. Dejal je, da sta v demokratičnem sistemu v parlamentarni demokraciji dva načina, na katerega se lahko vodi odbor za obrambo, eden je pasivni, kjer se zgolj govori o deklaracijah in hvali vlado in kjer odbor ne počne praktično nič, »lahko pa odbor vodiš aktivno, spremljaš stanje v Slovenski vojski, se redno odzivaš na varnostno situacijo in delaš tisto, za kar je odbor v prvi vrsti poklican«. Dodal je še, da je nad tem, da tega ne razume predsednik vlade, ki je doktor ustavnega prava, ogorčen in šokiran.

»Obnašam se odgovorno do Slovenske vojske in slovenske države,« je še dejal Mahnič in dodal, da če njegovi predhodniki niso postavljali pravih vprašanj, za katere je zadolžen odbor za obrambo, to ni njegova težava. Znova je poudaril, da poziv predsednika vlade sprejema z razočaranjem.

Na vprašanje o tem, ali pričakuje reakcije iz mednarodne javnosti in ali je odločitev za sklic seje sprejel sam ali se je o tem posvetoval, je povedal, da spremlja aktualne dogodke, da pozna situacijo v Slovenski vojski, da spremlja tudi izjave visokih predstavnikov države, zaradi česar se je odločil, da je sklic seje potreben. »Poslanci imamo pravico vedeti, kakšni premiki hrvaških sil se pripravljajo, odbor za obrambo pa ni bil nikoli o ničemer obveščen. Kar se tiče mednarodne javnosti, pa pričakujem, da razume demokratičnost ter ustroj parlamentarne demokracije in da razume, da so to teme, o katerih ima odbor za obrambo pravico razpravljati.«