Nekdanja žena je konec januarja letos Mirzana Jakupija prijavila policiji, ker naj bi ji, ko jo je zaradi družinskih zadev klical iz pripora, grozil. Kot je danes pred sodnico Tadejo Borinc Zebič navedel tožilec Matej Peterca, naj bi Jakupi januarja poklical svojo ženo ter ji med drugim očital, da je priprt na podlagi njene lažne izjave, zato bo »videla svojo kri, ko se on vrne iz pripora.

Jakupi je v zagovoru zavrnil očitke nekdanje žene. Kot je pojasnil, sta se tistega dne res pogovarjala in se je med pogovorom razjezil. A je njegova zgodba okoli besed o krvi drugačna od tiste, ki jo je policistom povedala bivša žena.

Ta naj bi mu namreč, v tistem telefonskem pogovoru izrekla hude besede, ki so ga prizadele. »Omenjala je, da naj bi imel otroka s Sando Alibabić (soobtoženo v primeru jeseniške deklice), kljub temu, da to ne drži. Obtoževala me je, da sem narkoman, govorila je, da sem najslabši človek na zemeljski obli,« je sodnici izpovedal Jakupi.

»Za te grde besede, ki si mi jih izrekla, boš tudi kaznovana. Jaz sem samo rekel, da mora človek za vse te grde besede, ki jih izgovori na moj račun, plačati. Da bi moral prodati svojo kri, da bi mogel plačati za te besede,« je Jakupijeve besede sodnici povzel prevajalec.

Sodnici je Jakupi danes predlagal, naj sodišče iz pripora na Povšetovi v Ljubljani pridobi posnetek tega njunega pogovora. Sodnica je opozorila, da posnetke pogovorov po zakonu hranijo le 60 dni, bo pa sodišče vseeno preverilo, ali posnetek morda obstaja.