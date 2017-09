Po njegovih besedah bo vlada ta teden z družbo Magna Steyr, ki v Hočah v prvi fazi načrtuje gradnjo lakirnice za okoli 400 zaposlenih, podpisala pogodbo, v skladu s katero ji bo dodelila 18,61 milijona evrov finančne spodbude. Ob tem pa bo podpisala tudi pogodbo, s katero se bo Magna zavezala k izpolnitvi vseh zavez, je Počivalšek po povedal v izjavi za javnost na 50. mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti.

»Vesel sem, da so včeraj odpadle vse ovire za veliko investicijo Magne, ki bo odprla številna nova delovna mesta,« je ob tem izpostavil premier Miro Cerar. Po njegovem bo prinesla dobre poslovne modele in razvoj nekemu območju, ki je bilo v zadnjih letih v težkih razmerah.

Okoljevarstveno soglasje postalo pravnomočno

Počivalšek je povzel, da so pri tem projektu bili pomembni sprejetje prostorskega načrta občine Hoče, da so našli sporazumno rešitev za nadomestna zemljišča za kmete ter da zato ni bilo treba uporabiti določb iz zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica. »Smo na dobri poti, da bomo to naredili tudi za drugo in tretjo fazo investicije,« je ocenil.

S tem, ko na okoljevarstveno soglasje agencije za okolje ni bilo podanih pritožb, je to postalo pravnomočno. To je bil pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. To bo po ministrovih pričakovanjih izdano do začetka oktobra, ko bo investitor tudi začel dela, povezana s projektom.