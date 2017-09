Potem ko je bil zaradi davčnih mahinacij za krivega spoznan Lionel Messi, so španski tožilci letos na prste stopili tudi Cristianu Ronaldu. Špansko tožilstvo nogometašu madridskega Reala očita, da je med letoma 2011 in 2014 utajil za kar 14,7 milijona evrov davkov, zaradi česar mu grozi celo do pet let zapora. Portugalec se je za svoje domnevne prestopke pred sodnico Monico Gomez moral prvič zagovarjati konec letošnjega julija, posnetek njegovega pričanja na sodišču pa je sedaj pristal tudi na spletu.

V njem Ronaldo med drugim izrazi tudi željo, da bi se rad vrnil v Anglijo. »V Angliji nikoli nisem imel takšnih težav, zato bi se rad vrnil nazaj,« je na posnetku, ki ga je objavil portugalski medij Correio da manha, dejal nogometaš in obenem dodal, da sam zelo slabo pozna davčni sistem v Španiji, zato za njegove finance skrbijo finančni svetovalci in odvetniki. »Za takšne stvari imam najete ljudi. Sam imam opravljenih le prvih šest razredov osnovne šole. Vse, kar znam, je igrati nogomet. Če bom moral plačati več, bom plačal več, s tem nimam nobenih težav. Storil bom tako, kot je to treba, bodisi v Španiji, Angliji ali Italiji. Vedno bom storil tako, kot to narekuje zakon,« je v videoposnetku še dejal Ronaldo.