Sedlarjeva je že nekaj let opozarjala na slabe odnose v senatu KPK, o »nevzdržnem« stanju je dvakrat obvestila tudi predsednika Boruta Pahorja. V Izjavi za STA je dejala, da se kljub njenim opozorilom na nepravilnosti ni nič spremenilo, stvari pa so prišle do točke, na kateri je njeno delo povsem onemogočeno.

S svojo prisotnostjo na komisiji Sedlarjeva, kot je dejala, ne bi mogla narediti ničesar koristnega več. Ni namreč videti, da bodo pristojni »potegnili potezo, ki bi jo morali potegniti, da bi se res kaj spremenilo«.