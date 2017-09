Policija je na svoji spletni strani objavila, da išče Emila Židana, nekdanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja vrhniškega ZD, ki je bil leta 2015 obsojen na dve leti zapora, vendar se ni zglasil v zavodu za prestajanje zaporne kazni. Kot pravi tiskovna predstavnica ljubljanskega okrožnega sodišča Mateja Jazbec, so mu 3. julija 2016 vročili poziv za prestajanje zaporne kazni. Tri dni pozneje je Židan vložil prošnjo za odložitev izvršitve kazni, ki pa je bila 12. julija zavrnjena. Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo tudi pritožbo na to odločbo.

Židan bi moral v zapor priti devetega septembra lani. Tega ni storil, zato je sodišče odredilo prisilno privedbo. Židan je nato vložil še eno prošnjo za odlog, a prepozno. Na zadnji dan lanskega leta je sodišče obvestil, da je odpotoval v Rusijo. Toda sodno pismo, poslano na naslov v Rusiji, se je vrnilo. Prek tujih varnostnih organov so slovenski izvedeli, da Židana ni v njihovih evidencah, naslov, ki ga je sporočil, pa ne obstaja. »Glede na to, da privedba ni bila uspešna, da ni bilo mogoče ugotoviti, kje se obsojenec nahaja, in sodišču tudi ni sporočil spremembe svojega prebivališča, je sodišče na podlagi določb četrtega odstavka 20. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij zoper obsojenega odredilo razpis tiralice,« nam je sporočila Mateja Jazbec.

Da je Židan ravnal v nasprotju z zakonom, se je v javnosti razkrilo potem, ko so na predlog župana Vrhnike Stojana Jakina in občinskega nadzornega sveta leta 2011 v tamkajšnjem ZD opravili revizijo. Ugotovili so, da je Židan leta 2009 gradbenemu podjetju Eurogradnje brez vsakega jamstva iz blagajne ZD posodil 160.000 evrov. Kot smo poročali v Dnevniku, se je izkazalo, da je bil posel sklenjen z namenom, da bi gradbeno podjetje kupilo, obnovilo in dozidalo Židanovo hišo v Ljubljani. Eurogradnje niso odplačevale obrokov posojila in so šle nato v stečaj, za poplačilo izposojenega denarja pa je s svojim premoženjem jamčil Židan. ZD se je zaradi Židanovih poslov znašel v likvidnostnih težavah, zato ga je odškodninsko tožil, a so se v mediaciji pogodili, da Židan vrne posojeni denar brez obresti. Vendar tega ni storil, ker je imel na plečih več upnikov, pa je imel ZD težave z izterjevanjem denarja.

Najprej je Židana leta 2014 okrožno sodišče v Ljubljani zaradi zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti obsodilo na leto in pol zapora, leto pozneje pa je višje sodišče kazen povišalo na dve leti zapora.