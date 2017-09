Na Mestni občini Ljubljana še niso pozabili na oglaševalsko akcijo družbe Lesnina, ki je konec avgusta z vabili v prenovljeni nakupovalni center razburila Ljubljančane. Vabila so bila oblikovana tako, da so spominjala na obvestila mestnega redarstva, prav tako so bila zataknjena za brisalci na vetrobranskih steklih vozil. Ljubljanski inšpektorat je po napovedi župana Zorana Jankovića ukrepal proti Lesnini, saj pravijo, da so sprožili 17 prekrškovnih postopkov.

Glob prodajalcu pohištva za zdaj niso izdali, saj na inšpektoratu pojasnjujejo, da trenutno preverjajo odgovo