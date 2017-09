Z začetkom novega šolskega leta bo verjetno več otrok poiskalo pomoč ali zgolj družbo v varnih točkah. Pred petnajstimi leti je Unicef ta projekt v Slovenijo vpeljal po vzorcu iz Italije. Danes se programa precej razlikujeta, italijanski je namenjen predvsem otrokom z večjimi težavami, slovenski pa mladoletnikom ne priskoči na pomoč le, ko gre kaj hudo narobe, ampak tudi, ko imajo otroci manjše težave ali se želijo le z nekom pogovoriti.

Zaznali so en sum spolne zlorabe

Kdor si je med hojo po Ljubljani pozorno ogledoval okolico, je prav gotovo že videl nalepko z belo hišico na modri podlagi, s katero so označeni nekateri javni prostori. V prestolnici je takšnih prostorov okoli 125, v vsej Sloveniji več kot 620. »Ljubljana je najbolj pokrita z varnimi točkami, ki so v vseh mestnih četrtih. Dinamika znotraj projekta je zelo različna. Določene varne točke so zelo aktivne in se izjemno odzivajo, nekatere pa so manj odzivne in si želimo okrepiti ravno ta segment,« je povedala Alja Skele, vodja projekta varnih točk pri Unicefu. Okoli 1300 ljudi, ki so opravili posebno usposabljanje, na varnih točkah sprejema otroke.

Pripravljajo novosti. Poslovalnica, ki bo želela biti varna točka, bo morala pridobiti certifikat in ga vsako leto obnoviti. Na tak način želijo imeti boljši nadzor oziroma evidenco, za kakšne vsebine gre. »Odrasli, ki delajo na varnih točkah, bodo morali opraviti vsaj eno ali dve promocijski aktivnosti na leto, se aktivneje udeleževati ponavljajočih se izobraževanj. Zdaj je pogoj, da se udeležijo uvodnega izobraževanja, potem se po potrebi udeležujejo tematskih izobraževanj.«

Glede na statistiko zadnjih let so hude težave otrok v manjšini, takšnih je od 40 do 60 na leto po vsej Sloveniji, lani so jih zabeležili 43, medtem ko se z manjšimi težavami na varne točke vsako leto zateče več sto otrok. Kot pravi Skeletova, med hudimi težavami prednjači medvrstniško nasilje. Glede na ankete, ki jih izvajajo, se je od 20 do 30 odstotkov otrok že srečalo z nasiljem med vrstniki. Naleteli so tudi že na hujše težave v družini in pred leti na sum spolne zlorabe. V času gospodarske krize je več staršev otroke pozabilo iskati v šolo, takšne primere so imeli vsak mesec, zdaj je le kakšnega na leto.