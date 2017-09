Na ljubljanski mestni občini z javnim razpisom oddajajo utice za peko in prodajo kostanja, ki jih bodo razporedili na devet lokacij v mestu. Občinska taksa, ki jo bodo morali za uporabo javne površine odšteti najemniki utic, v primerjavi z lanskim letom ostaja nespremenjena, najelitnejša lokacija pa je tudi letos Prešernov trg.

Prešernov trg »vreden« 13 tisočakov

Za prodajo kostanja ob trafiki, kjer se Prešernov trg stika s Petkovškovim nabrežjem, bo moral najemnik namreč plačati 13.000 evrov občinske takse, vroč kostanj pa bo lahko prodajal od 9. oktobra do 31. januarja.

V tem obdobju bo po pečenem kostanju dišalo še na osmih lokacijah v mestu. Zelene utice bodo postavljene še blizu brvi na Cankarjevem nabrežju, na stičišču Brega in Novega trga in na Kongresnem trgu, občinska taksa zanje pa znaša 5000 evrov. Še nekoliko ugodnejši bo najem utic v parku pred sodiščem na Miklošičevi cesti in za avtobusnim postajališčem Ajdovščina ob Slovenski cesti – občinska taksa zanje stane 2000 evrov, medtem ko so s 600 evri občinske takse najugodnejše lokacije zunaj strogega mestnega jedra: nasproti tržnice Moste na Zaloški cesti, nasproti Gospodarskega razstavišča na Dunajski cesti in ob avtobusnem postajališču pred Halo Tivoli na Celovški cesti.

Na slednjih treh lokacijah na mestni občini ne predvidevajo postavitve tipskih utic, zato morajo najemniki prostorov ob Zaloški, Dunajski in Celovški cesti postaviti svoje hiške. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, morajo te biti lesene, sveže pobarvane s temno zeleno barvo, tlakovci pod hiškami in kuriščem pa morajo biti ustrezno zaščiteni.