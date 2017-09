Vendar smo ob tem zopet poslušali govorance o tem, kako nujno je bilo treba leta 1941 ustanavljati vaške straže. Pravijo, da zato, ker so komunisti pobijali njihove ljudi. Zamolčali pa so, da so ti izdajali okupatorju zavedne člane OF. Kot udeleženec NOB lahko trdim, da smo v partizanske vrste vstopali le z mislijo na obrambo domovine. Nacisti in fašisti so želeli uničiti slovenski narod in partizani smo se jim uprli. To je resnica, ki je nihče ne more zanikati. Zato pa spada partizanska vojska v koalicijo zmagovitih sil druge svetovne vojne.

Prav tako obstaja še eno dejstvo, ki ga tudi nihče ne more zanikati, pa bi ga radi, da so domobranske sile zaprisegle nacistični oblasti in sprejele njihovo orožje. Kako se imenuje nekdo, ki se bori skupaj z okupatorjem? Ne moreš ga imenovati drugače kot domači izdajalec. S cerkvenih prižnic so župniki pozivali in nagovarjali vernike, naj vstopijo v domobranske vrste, in jih tako zavajali, da so postali izdajalci lastnega naroda. Zato Cerkev nosi glavno krivdo za tragedijo slovenskega naroda med drugo svetovno vojno, ko se je brat obrnil proti bratu.

Nobeni zidovi ali spomeniki ne bodo pomagali do sprave, dokler se obe strani ne bosta resnično opravičili za svoje napake. Ampak te napake je treba priznati. »Desnica« naj končno prizna, da je med vojno napačno ravnala, »levica« pa naj prizna, da so bili povojni poboji pretirano maščevanje.

Končno si vsi skupaj priznajmo, da so se podobne tragedije dogajale tudi drugim narodom Evrope, ampak ti so te delitve že pustili za sabo in gledajo v prihodnost. Skrajni čas je, da uspe tudi nam. Predvsem pa si moramo vsi skupaj prizadevati za mir in razumevanje, saj je vsaka vojna kruta in polna krivic ter prinaša takšne in drugačne delitve.

Ivan Urbančič, Mirna