To je bil moj vehementen odgovor, ko me je kolega Ervin blago pobaral, kaj si mislim o napovedani Pahorjevi zmagi. In točno tako mislim. Mislim, da se je Slovenija spremenila v versko skupnost, ki moli k bogecu, ki se zdi zlepljen iz arheoloških ostankov Narcisa (tako nenehno vase zroč), herra Flicka (tako navihano prefrigan) in telebajska (tako spontan). Ne poznam človeka, ki mu ne bi šlo na jok ob nenehni sramoti, ki nam jo dela predsednik, a ne poznam niti človeka, ki bi za trenutek podvomil o njegovi ponovni zmagi. To je še kar zabaven