Kljub podpisu posebnih protokolov z Magno nobena od njiju ni iztržila veliko. Dogovora za Magno pravno nista zavezujoča. Obenem so vanju zapisane zaveze tako ohlapne, da v resnici avstrijsko-kanadskega avtomobilskega velikana (ali države) ne silijo skorajda k ničemur.

Naloga posebne strokovne skupine, ki jo je zahteval AAG in naj bi jo tudi iz nevladnih organizacij in strokovnjakov sestavila Magna, bo spremljanje okoljskih vplivov lakirnice v času njene gradnje in še posebej rednega obratovanja. To naj bi skupina počela brezplačno in na osnovi poročil o izpustih škod