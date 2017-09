Čeprav so tretjeligaši v novo sezono šele dobro vstopili, pa se verjetno ne bi pretirano ušteli, če bi dejali, da za eno najprijetnejših presenečenj velja ekipa Arne Tabor 69. Ne glede na to, da je klub novinec v tekmovanju, pa mu za zdaj kaže izvrstno. Ljubljančani so namreč svoje prve točke oddali šele to soboto, ko so v skupini center gostovali pri tretjeuvrščenem Zagorju in v obračunu brez zadetkov iztržili remi. Najbolj poznana igralca ekipe Arne Tabor, ki je glede na rang tekmovanja četrti klub v Ljubljani za Olimpijo, Ilirijo in Bravom, sta sicer 40-letni Selvad Kujović in 30-letni Maximiliano Klebčar s koreninami v Argentini. Oba imata bogate izkušnje v prvi slovenski ligi, saj je prvi nekoč nastopal za Olimpijo, drugi pa za Celje.

3. SNL – vzhod, 4. krog Ljutomer – Martjanci 3:1, Radgona – Tromejnik 0:5, Rakičan – Hotiza 0:3, Bogojna – Beltinci 0:4, Odranci – Črenšovci 2:1, Polana – Turnišče 5:0, Grad – Slatina 6:0. 1. Polana 4 4 0 0 15:0 12 2. Beltinci 4 4 0 0 12:1 12 3. Odranci 4 4 0 0 12:3 12 4. Ljutomer 4 3 0 1 12:6 9 5. Hotiza 4 3 0 1 8:5 9 6. Grad 4 2 0 2 8:4 6 7. Tromejnik 4 2 0 2 11:11 6 8. ŠD Bogojna 4 2 0 2 4:6 6 9. Črenšovci 4 1 1 2 7:8 4 10. Turnišče 4 1 0 3 7:15 3 11. Radgona 4 1 0 3 4:12 3 12. Č. Martjanci 4 0 1 3 7:13 1 13. Slatina 4 0 0 4 1:12 0 14. Rakičan 4 0 0 4 1:13 0

3. SNL – sever, 4. krog Šmarje pri Jelšah – Pesnica 2:1, Prevalje – Bistrica 1:3, Zreče – Šentjur 4:1, Lenart – Dravinja 1:4, Šampion – Mons Claudius 5:2, Pohorje – Videm 1:1, Dravograd – Dobrovce 8:0. 1. NK Šampion 4 3 1 0 17:4 10 2. Dravograd 4 3 1 0 14:3 10 3. Dravinja 4 2 2 0 9:5 8 4. Zreče 4 2 1 1 8:5 7 5. Bistrica 4 2 1 1 7:4 7 6. Videm 4 2 1 1 6:5 7 7. Pesnica 4 2 0 2 7:5 6 8. Šmarje pri J. 4 2 0 2 4:10 6 9. Pohorje 4 1 1 2 5:6 4 10. Prevalje 4 1 1 2 6:8 4 11. M. Claudius 4 1 1 2 7:10 4 12. Šentjur 4 1 0 3 6:13 3 13. Dobrovce 4 1 0 3 5:13 3 14. Lenart 4 0 0 4 3:13 0

3. SNL – center, 4. krog Bled – Kolpa 2:0, Grosuplje – Ivančna Gorica 2:3, Jesenice – Lesce 2:1, Zagorje – Arne Tabor 0:0, Bohinj – Rudar Trbovlje 1:4, Kočevje – Šenčur 3:0, Komenda – Kranj 2:2. 1. Bled 4 4 0 0 14:1 12 2. A. Tabor 4 3 1 0 6:2 10 3. Zagorje 4 3 1 0 6:2 10 4. Iv. Gorica 4 3 0 1 10:6 9 5. Kolpa 4 2 0 2 10:5 6 6. Jesenice 4 2 0 2 7:5 6 7. Kočevje 4 2 0 2 6:8 6 8. Komenda 4 1 2 1 8:5 5 9. Kranj 4 1 2 1 4:6 5 10. Šenčur 4 1 1 2 11:8 4 11. Grosuplje 4 1 0 3 9:9 3 12. R. Trbovlje 4 1 0 3 6:11 3 13. Lesce 4 0 1 3 4:12 1 14. Bohinj 4 0 0 4 3:24 0

3. SNL – zahod, 4. krog Vipava – Ajdovščina 2:1, Adria – Ilirska Bistrica 3:1, Tolmin – Bilje 0:0, Kozina – Izola 0:3. 1. Tolmin 4 3 1 0 11:3 10 2. Izola 4 3 0 1 12:2 9 3. Vipava 4 3 0 1 12:4 9 4. Adria 4 2 1 1 7:7 7 5. Bilje 4 1 3 0 10:3 6 6. Ajdovščina 3 0 1 2 1:6 1 7. Kozina 4 0 0 4 2:14 0 8. Il. Bistrica 3 0 0 3 2:18 0

1. SML, 5. krog Olimpija – Mura 2:0, Voc Celje – Krka 2:1, Aluminij – Bravo Publikum 1:0, Triglav Kranj – Domžale 5:3, Krško – Koper 3:0, Interblock – Radomlje 0:1, Gorica – Maribor (26. novembra). 1. Triglav 5 4 1 0 15:7 13 2. Maribor 4 4 0 0 17:4 12 3. Krško 5 3 1 1 15:12 10 4. Krka 5 2 2 1 13:11 8 5. Interblock 5 2 1 2 8:8 7 6. Gorica 4 2 1 1 7:8 7 7. Olimpija 5 2 0 3 7:6 6 8. Bravo P. 5 2 0 3 10:10 6 9. Radomlje 5 2 0 3 6:8 6 10. Aluminij 5 2 0 3 7:10 6 11. Voc Celje 5 2 0 3 8:12 6 12. Domžale 5 1 1 3 9:13 4 13. Koper 5 1 1 3 6:11 4 14. Mura 5 1 0 4 7:15 3