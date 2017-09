Glede na predstave, ki jih kaže v letošnji sezoni, je bilo le še vprašanje časa, kdaj bo vezist Olimpije Ricardo Alves Coelho da Silva izbran za najboljšega igralca kroga. Potem ko je z dvema goloma v Krškem poskrbel za preobrat, da je Olimpija zaostanek ob polčasu 1:2 spremenila v zmago s 4:2 in se utrdila na prvem mestu na lestvici, je bila odločitev ocenjevalcev o igralcu kroga soglasna. Vsi štirje so ga uvrstili na prvo mesto. Za Alvesem so se zvrstili odločni, hitri in telesno izjemno močni napadalec Domžal Lovro Bizjak z dvema goloma in priigrano enajstmetrovko proti Triglavu že v prvem polčasu, centralni branilec Celja Jure Travner, ki je suvereno ustavil vse nalete Maribora, ofenzivni vezist Gorice Rifet Kapić, ki je v primorskem derbiju proti Ankaranu dosegel evrogol, in napadalec Olimpije Andrej Vombergar, ki je v drugem polčasu v Krškem v igro Olimpije prinesel novo dimenzijo z asistenco s peto in prvim zadetkom v dresu Ljubljančanov, s čimer je zelo razveselil tudi peščico rojakov na tribunah v Krškem.

Eden od razlogov, da Olimpija v letošnji sezoni igra lepo in učinkovito, je prav v Alvesevi preobrazbi iz defenzivnega vezista v klasično desetico, ki igra v postavitvi takoj za napadalcem. Trener Olimpije Igor Bišćan je v 24-letnem Portugalcu prepoznal igralca z dodano vrednostjo in z eno samo potezo spremenil potek njegove kariere v tretji sezoni bivanja v Ljubljani. Iz igralca, ki je doslej s krajo žog prekinjal napade tekmecev in porabil veliko moči za obrambne naloge, je naredil ustvarjalnega vezista, polnega domiselnih trikov, kar je dodana vrednost v igri Olimpije. V novi vlogi je najprej zaslovel v vlogi asistenta, v nedeljo v Krškem pa je igro začinil kar z dvema goloma z izjemno levico. Prvi gol, s katerim je Olimpija izenačila izid, je bil nasploh prava mojstrovina z neubranljivim strelom z roba kazenskega prostora pod prečko. Po njem so Ljubljančani zagospodarili na igrišču. Alves je s tremi asistencami v letošnji sezoni potrdil občutek za igro, kar je posledica nogometne inteligence, s štirimi zadetki pa tudi napadalne gene.

»Dobro se počutim, rastem iz tekme v tekmo in sem samozavesten. Trener verjame vame, očitno je to res moj igralni položaj. Na njem do letošnjega poletja nikoli nisem igral,« pravi Ricardo Alves, produkt mladinske šole Porta in član vseh mlajših portugalskih reprezentančnih selekcij. Pred prihodom v Ljubljano je igral na Portugalskem za Belenenses in Portimonense ter v Romuniji za Rapid iz Bukarešte.

»Letos sem izkoristil ponujeno priložnost. Tudi v preteklosti sem dobro delal, a včasih traja, da stvari pridejo na svoje mesto. Če verjameš vase in trdo garaš, si nagrajen. Najpomembnejše je, da ekipa zmaguje. Vzdušje je dobro, smo enotni, predvsem pa na tekmah igramo tako, kot vadimo na treningih,« je poudaril Alves, ki mu pogodba z Olimpijo poteče spomladi prihodnje leto.