Sirske vladne sile so z rusko letalsko podporo prevzele nadzor nad zadnjim delom cestne povezave med Damaskom in okoli 450 kilometrov oddaljenim Deir al Zorom ter z zahodne strani potisnile ostanke tamkajšnje Islamske države proti bregu Evfrata. Z vzhodne strani je podobna ofenziva uspela uporniškim skupinam, združenim v Sirske demokratične sile (SDF), tako da nasprotujoči strani v šest let trajajoči državljanski vojni v skupni akciji proti še ne dokončno poraženemu samozvanemu kalifatu na območju Sirije in sosednjega Iraka stojita vsaksebi le okoli 15 kilometrov. Splošna ocena je, da bosta prav Moskva in Washington, ki se je z odločitvijo predsednika Donalda Trumpa o koncu Ciinega posredovanja v sirskem konfliktu osredotočil na izkoreninjenje Islamske države, odigrala odločilno vlogo ob njunem neposrednem srečanju.

Bo meja na Evfratu Džihadisti Islamske države trenutno še vedno nadzorujejo polovico omenjenega mesta in precejšen del redko poseljene istoimenske province, vendar so njihove sile po ocenah ameriških obveščevalcev prepolovljene na okoli 6000 do 8000 borcev. Večina sirskega ozemlja vzhodno od Evfrata je v rokah SDF z ameriško podporo, ki jih pretežno sestavljajo pripadniki kurdske milice YPG. Sirska vojska, ki je s pomočjo libanonskega Hezbolaha in ob podpori Irana zatrla uporniške skupine na zahodu države, se je zdaj usmerila v predele, ki jih je tri leta obvladovala Islamska država, ter med drugim iz njenega objema minuli konec tedna osvobodila skoraj sto tisoč prebivalcev enklave okoli tamkajšnjega letalskega oporišča, ki ga je vladnim silam uspelo ubraniti. Sirska televizija je v nedeljo prikazala posnetke veselja ob srečanju tamkajšnjih častnikov s poveljniki iz zaledja, saj so skupaj s civilisti preživeli obkolitev v izjemno težkih razmerah, odvisni le od pomoči, ki so jim jo odvrgla režimska letala. Medtem ko je poraz Islamske države predvidljiv, pa ni jasno, kakšen bo nadaljnji razvoj dogodkov na bregovih Evfrata. Poveljniki SDF pravijo, da ne pričakujejo spopada s sirsko vojsko, vendar da bodo najostreje odgovorili na morebitni njihov ogenj. Tudi Damask ne dviguje temperature bližnjega srečanja, vprašanje pa je, v kolikšni meri sprejema realnost na terenu, ki je vedno bliže risanju novih meja, v katerih bo odločilno vlogo igralo kurdsko vprašanje. V Iraku kurdska avtonomna provinca dejansko že funkcionira neodvisno od Bagdada, za ta mesec napovedan referendum pa povzroča širšo regionalno in globalno nervozo, saj obeta verižno reakcijo ne le v Siriji, ampak tudi Turčiji in Iranu, kjer Kurdi vsaj potihoma razmišljajo o svoji državi.