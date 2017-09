»Smo v največjem tekmovanju. Čaka nas tekma leta,« pred jutrišnjim dvobojem z moskovskim Spartakom pravi kapetan Maribora Marcos Tavares. Vijolični bodo ob boku evropskih velikanov tretjič zaigrali v elitni ligi prvakov, ki se z uvodnim krogom začenja že nocoj. Ozek krog favoritov za naslov evropskega prvaka je enak kot v minulih letih – Real Madrid, Barcelona, Bayern München in PSG, vendar nepredvidljivo tekmovanje dopušča možnost za presenečenja.

Bo Barcelona menjala vodstvo?

Španski prvak Real je v zadnjih štirih sezonah trikrat skočil na prestol lige prvakov in si z dvanajstimi evropskimi naslovi vsaj za naslednje desetletje priigral neulovljivo prednost pred najbližjimi zasledovalci (7 – Milan, 5 – Bayern, Barcelona in Livepool, 4 – Ajax…). Kraljevi klub deluje nepremagljivo. Pod vodstvom Zinedina Zidana redno pobira lovorike, a še nikdar ni osvojil trojne krone. Moštvo je doseglo vsaj en zadetek na zadnjih 71 tekmah zapovrstjo, kar je nov evropski rekord. Pred mesecem dni je Real v španskem superpokalu povozil Barcelono (5:1), a se je očitno preveč (čustveno) izpraznil, saj mu je na uvodu v domače prvenstvo že dvakrat spodrsnilo (remi proti Valencii in Levanteju). Real je poleti prodal Alvara Morato, ki je bil pod Zidanom uspešen joker s klopi. Madrid bi utegnil naleteti na težave, ker v prestopnem roku ni osvežil ekipe. Gareth Bale se v Realu ne znajde preveč, Karim Benzema zapravlja preveč priložnosti in je trenutno poškodovan, Cristiano Ronaldo pa se v španski ligi še vedno hladi zaradi kazni. Real je v tej sezoni prejel že tri rdeče kartone (Ronaldo, Ramos, Marcelo), lani v vseh tekmovanjih zgolj dva.

Igra Barcelone je večinoma odvisna zgolj od razpoloženja Lionela Messija, ki še vedno ni podaljšal pogodbe s klubom. Medtem ko se Katalonija pripravlja na referendum o samostojnosti, v Barceloni potekajo priprave za odstrel predsednika Josepa Marie Bartomeuja. Čeprav je Barca v soboto s 5:0 ugnala mestnega tekmeca Espanyol, so s tribun stadiona Camp Nou znova odmevale zahteve po njegovem odstopu. V Barceloni že od začetka meseca zbirajo podpise za razpis izrednih volitev. Nov pritisk na upravo pričakujejo tudi nocoj, ko bo v Barceloni gostoval evropski podprvak Juventus. Spomladi je blaugrano suvereno izločil iz končnice lige prvakov, a se je pozneje znova opekel v velikem finalu. Sodil bo Damir Skomina.