Slovenska ženska in moška alpska smučarska reprezentanca v tehničnih disciplinah se je vrnila iz Južne Amerike. Glavna trenerja, Denis Šteharnik pri ženskah in Klemen Bergant pri moških, sta zadovoljna z opravljenimi snežnimi kilometri. Reprezentanti Ana Bucik, Tina Robnik, Meta Hrovat, Žan Kranjec in Štefan Hadalin so opravili večino zastavljenih ciljev.

»Od 25 dni, ki smo jih preživeli v Ushuai, smo bili kar 21 dni na snegu. Če želiš zdržati takšen ritem, moraš biti odlično kondicijsko pripravljen. Smučarke so zdržale oster tempo, saj so bile na južni polobli zasedene od jutra do večera,« je spodbudne informacije iz ženskega tabora sporočil Denis Šteharnik. Dodal je, da Ana Drev še naprej trenira po prilagojenem programu na švicarskem ledeniku v Saas Feeju. Zjutraj opravi osem do deset smučanj na prosto in opazuje, kako reagira koleno. V naslednjih dneh bo smučala med količki, 15. septembra pa se bo priključila reprezentančni akciji. V Švici vadi tudi Maruša Ferk, ki prav tako ni odpotovala v Južno Ameriko.

Klemen Bergant pravi, da je moška reprezentanca prvi teden v Argentini lovila zamujen trening, ki bi ga morala pred odhodom opraviti v Švici, a je bil ledenik Saas Fee zaradi visokih temperatur zaprt. »V nadaljevanju smo nadoknadili zamujeno. Veseli me, da lahko kljub izpadu poletnega treninga povem, da imamo ob tem času več treningov na snegu, kot smo jih imeli v istem obdobju lanskega leta. Zdaj nas čakata zelo pomembna meseca priprav, v katerih bomo pilili formo,« pravi Bergant.

»Sem zdrava, počutim se dobro, opremi zaupam. V Južni Ameriki sem se posvečala predvsem veleslalomskemu treningu in tudi malce superveleslalomskemu. Slalomska pripravljenost še ni najboljša, a imam do prvih tekem svetovnega pokala dovolj časa, da jo izpilim,« pravi slalomska prvokategornica Ana Bucik. Devetnajstletna Meta Hrovat pravi, da je sicer res najmlajša članica reprezentance, a s tem nima težav, saj je bila v ekipi že celotno lansko sezono. Tina Robnik in Štefan Hadalin sta v tej sezoni zamenjala smučarskega opremljevalca, zaradi česar sta se v Argentini nekaj časa lovila. Oba zatrjujeta, da sta se proti koncu priprav dobro spoprijateljila z novo opremo.

»V Južni Ameriki smo imeli tudi nekaj časovnih primerjav z italijansko in francosko veleslalomsko reprezentanco, ki je ena najboljših v svetovnem pokalu. Lahko sem se prepričal, da sem, če smučam odlično, konkurenčen najboljšim. Lahko jih celo prehitim,« pravi najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec, ki je lani odlično začel sezono, saj je na ledeniškem uvodu v Söldnu zasedel četrto mesto. V nadaljevanju sezone je še enkrat izenačil rezultat, sicer pa je imel preveč nihanj, ki jih bo skušal v olimpijski sezoni zmanjšati. Prva tekma sezone bo 28. oktobra v Söldnu, torej teden dni kasneje kot v preteklih sezonah.