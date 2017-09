Ana Kučan: Arhitektura za ljudi

Konec poletja je prinesel arhitekturno politiko, ki naj bi končno spremenila nacionalni odnos do gradnje in dvignila raven prostorske kulture. Leta 2010 se je še zdelo, da osnovni cilji dobre arhitekture, ki je bila v prvemu predlogu uvajanja naših področij v Nacionalni kulturni program jasno opredeljena kot »krovni pojem, ki obsega prostorsko kulturo vključno s krajinsko arhitekturo in urbanizmom«, ne potrebujejo posebnega dokumenta. Delovni skupini, ki je na pobudo ministrice Majde Širca pripravljala dopolnitev NPK, so se ti cilji še leta 2011 zdeli preprosti: višja kakovost arhitekturnih del, višja splošna izobrazbena raven na področju prostorske kulture, večji delež programov, namenjenih široki javnosti, razvoj mreže javnih in nevladnih organizacij, ki izvajajo promocijo kakovostne arhitekture, prostorska rešitev hrambe arhitekturnih arhivov, večja mednarodna prepoznavnost slovenske arhitekturne produkcije, razvoj mladih ustvarjalcev.