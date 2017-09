Pred dvema letoma so nas res kar pošteno premagali. Letos imajo še boljšo ekipo, saj so dodali Porzingisa, Bertansa in nekaj mladih igralcev, medtem ko je jedro moštva že nekaj časa enako. So odlični pri metu od daleč, saj so proti Črni gori za tri metali kar s 60-odstotno uspešnostjo. Upam, da so proti njim natančnost dali iz sistema in da danes ne bodo tako zadevali.

Prav imate, ni bila najboljša. V drugem polčasu so Črnogorci poskušali dvigniti agresivnost, a je bilo že prepozno. Latvija je bila boljša in je delala, kar je hotela. Na zunanjih položajih je resnično močna. Tudi Porzingis se pogosto dvigne izpod koša in igra kot branilec, saj je kljub 221 centimetrom hiter, okreten in ima odličen met za tri. Čaka nas res težka tekma.

Že takrat so imeli v napadu izredno dobro kroženje žoge, saj iščejo prostega igralca in pogosto spustijo tudi kakšno lahko polaganje, če je nekdo sam na metu za tri točke. S Timmo in Porzingisom so v igri dobili tudi globino, košarkar New Yorka pa je izredno nevaren tudi v igri »pick and roll«, kjer pogosto išče dodatno podajo. Toda ne glede na vse upamo, da bomo pokazali pravo igro, kot smo jo do zdaj na tem prvenstvu, in jih premagali.

Igramo četrtfinale evropskega prvenstva. To je že samo po sebi dovolj velika motivacija. Gotovo pa imam v podzavesti, da so nas pred dvema letoma poslali domov. Tega se bom spomnil tudi pred tekmo in morda bil resnično še nekoliko dodatno motiviran.

Bolj ko se tekma približuje, bolj se čuti pritisk. Igralci smo tišji kot sicer in tudi malo bolj odmaknjeni, saj želimo biti povsem osredotočeni na pomembno tekmo. Tako je tudi prav. Čas, ki smo ga imeli, smo izkoristili za dobro pripravo, jutri pa gremo na nož.