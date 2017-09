Tamás Faragó, glavni avtor raziskave, ki jo je opravila madžarska univerza Eötvös Loránd, je v študiji uporabil renčanje 18 psov in jih razporedil v tri kategorije. Prvo renčanje se je zgodilo, ko je pes varoval hrano pred drugimi psi, drugo, ko se je igral z lastnikom, tretje pa, ko se je počutil ogroženega ob prihodu neznanca. Posnetke renčanja so nato predvajali 40 odraslim, ti pa so slišano označili z enim od naslednjih čustvenih stanj: strah, agresija, obup, sreča in igrivost. Med naslednjim poslušanjem posnetkov so morali povedati, ali renčanje pomeni varovanje hrane, grožnjo ali igrivost. Raziskovalci so ugotovili, da lahko ljudje v večini primerov pravilno razumejo razpoloženje psa, največ težav pa jim je povzročalo stanje ogroženosti, pri čemer so se ženske zmotile manjkrat kot moški.