Demšar arhitekti so s hišo Casper, pred tremi leti zgrajeno za arhitekta Gašperja Demšarja in njegovo soprogo Manjo Toplak, ugodili vsem postavkam, saj jim je komisija Meseca oblikovanja podelila nagrado interjer leta 2015. Hiša v ljubljanskem Trnovem, pravzaprav gre za dvojčka, s svojo obliko črpa navdih iz obdobja modernizma. Na prvi pogled je oblikovno preprosta, s čistimi oblikovnimi prvinami pa dosega eleganco in brezčasnost, tako da bo aktualna, zanimiva in lepa tudi čez desetletja.

Veliko zanimivih oblikovalskih rešitev Dvojček z ravno streho in belo fasado je prefinjeno umeščen v okolico, v notranjosti pa ponuja veliko zanimivih oblikovalskih rešitev, ki sta jih lastnika sooblikovala s sodelavcem, arhitektom Mihom Mačkom. Prednost so dali kakovosti bivanja, dobremu počutju in všečnosti. Posebnost hiše je, da nima predsobe in vetrolova, pač pa skozi glavna vrata vodi pot naravnost v prostoren, zračen in svetel osrednji prostor, ki ga sestavljajo kuhinja, jedilnica in dnevna soba. Lastnikoma sta zelo pomembni odprtost in povezanost prostorov, zato tudi drugo nadstropje ni povsem zaprto, ampak je del nadstropja odprt in povezan s pritličjem, kar ustvarja dodaten občutek odprtosti, višine prostorov in povezanosti.

Največji tehnični izziv je bilo stopnišče Z oblikovnega vidika je zanimiva spalnica, ki od kopalnice ni ločena s steno, kad pa stoji skorajda sredi prostora. Arhitekti so želeli ustvariti en prostor za spanje in sproščanje ter ga hkrati povezati z zunanjima terasama. Nekakšno ločnico med spalnico in kopalnico so vseeno ustvarili s starinsko klopco, ki ustvarja dodaten občutek topline in je hkrati priročno odlagališče. Največji tehnični izziv pri gradnji je bilo stopnišče, ki je izdelano iz betona, ulitega na kraju samem, v hiši, pri tem pa je sodelovalo kar nekaj strokovnjakov. Del stopnišča so v vseh nadstropjih knjižne police, kjer so poleg bogate zbirke knjig svoj dom našli tudi različni kipci in druge umetnine, s čimer so dosegli dodatno povezanost med nadstropji.