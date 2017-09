Čeprav do prijave h kandidaturi za evropsko prestolnico kulture leta 2025 manjkata še najmanj dve leti, v Novi Gorici in sosednji Gorici že snujejo prve obrise kandidature. »Projektna ekipa se neuradno sestaja že skoraj eno leto, uradno in aktivno pa zadnjega pol leta,« pravi vodja ekipe, režiserka in domačinka Neda Rusjan Bric. Proti koncu tega ali pa v začetku prihodnjega leta se bodo z okviri kandidature vsaj na naši strani seznanile vse občine od izvira do izliva Soče. Soča, kulturna zgodovina ob njej in njena povezovalna vloga bo namreč osrednja tema kandidature. Če bi bili Nova Gorica in Gorica izbrani za evropsko prestolnico kulture, bi šlo za edinstven primer skupne prestolnice dveh mest v dveh različnih državah.

Kandidaturo bodo oddali najkasneje leta 2020 Projektna skupina letos pripravlja okviren predlog koncepta, vsebinskih izhodišč, finančni okvir ter seznam investicij, ki bodo za kandidaturo in samo izvedbo potrebne. Če bodo na občinskih svetih dobili zeleno luč in večinsko podporo, bodo prihodnje leto kandidaturo izpilili do potankosti, se povezali s sodelujočimi institucijami in proti koncu leta 2019 ali najkasneje 2020 kandidaturo tudi oddali, pojasnjuje Neda Rusjan Bric. Dodaja, da pri kandidaturi ne mislijo samo na kulturo, temveč predvsem na kulturo bivanja v mestu, to pa poleg pritegne tudi gospodarstvo, infrastrukturo in predvsem turizem. »Skupaj z Gorico smo zagotovo velik in dober kandidat za ta naslov,« je prepričana Rusjan-Bričeva in dodaja, da se bo v primeru zmage vložek v projekte in gradnje mestoma podvojil. O tem, katero mesto v Sloveniji bo leta 2025 nosilec tega naslova, pa bo odločila evropska komisija.