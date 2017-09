Četrtfinalni obračun košarkarskega evropskega prvenstva med Slovenijo in Latvijo velja za enega najbolj pričakovanih do sedaj. Medtem ko si je Slovenija pridobila košarkarske simpatije s hitro in napadalno igro ter agresivno obrambo, se pri Latvijcih največ vrti okoli 221 centimetrov visokega Kristapsa Porzingisa, ki skrbi, da so zaradi njega boljši tudi soigralci. In če je prihodnost slovenske reprezentančne košarke kljub fenomenalnemu Luki Dončiću nekoliko negotova, je jasno, da je latvijska svetla.

Latvija na EP še ni padla

Potem ko je Latvija leta 1935 na premiernem evropskem prvenstvu v Švici osvojila prvo mesto in bila čez štiri leta bronasta, je naslednjega pol stoletja preživela pod Sovjetsko zvezo, kjer latvijski košarkarji razen redkih izjem niso pripomogli k njenim številnim uspehom. Kot samostojna država je na prvenstvu stare celine znova nastopila leta 1993 in se do danes uvrstila na vsako razen leta 1995. Najboljši uvrstitvi je dosegla v letih 2001 in 2015, ko je bila osma, obakrat pa premagala tudi Slovenijo. To sta bila tudi edina medsebojna obračuna držav na velikih tekmovanjih, na katerih slovenska izbrana vrsta ob Latviji v vitrini nima le še izraelskega in ruskega skalpa.

Latvijska košarka je začela doživljati nagel vzpon pred dvema letoma, ko je New York na naboru lige NBA kot četrtega izbral Kristapsa Porzingisa. Ameriški navijači so bili sprva o njegovem znanju skeptični, danes pa že velja za enega najboljših posameznikov v najmočnejši ligi na svetu. Z njim je soj žarometov padel na celotno latvijsko košarko, ki v svojih vrstah skriva še nekaj odličnih posameznikov. V prvi vrsti 24-letnega Davisa Bertansa, ki v ligi NBA igra za San Antonio, njegovega brata Dairisa Bertansa, ki bo v novi sezoni pri Milanu soigralec Zorana Dragića, Janisa Timmo, ki je okrepil špansko Baskonio, in člana Bamberga Janisa Strelnieksa. Ob tem ima latvijska košarka velikega aduta še v na tem prvenstvu manjkajočem 21-letnem in 216 centimetrov visokem Anžejsu Pesečniksu, ki ga je kot 25. na letošnjem naboru NBA izbrala Philadelphia in ga nato v menjavi poslala v Orlando. Poleg njega od pomembnih posameznikov manjka še 27-letni in 207 centimetrov visoki Marek Mejeris, ki je bil v dresu VEF Rige izbran za najkoristnejšega igralca končnice v latvijskem prvenstvu.