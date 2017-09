Koliko kaznivih dejanj bosta po spremembi obtožnice obtožena mama jeseniške deklice Sanda Alibabić in njen partner Mirzan Jakupi, še ni znano. Spremembo obtožnice je v današnjem nadaljevanju sojenja napovedala tožilka Tina Lesar, vendar o vsebini sprememb ni želela podrobneje govoriti. »Sprememba bo skladna z ugotovitvami izvedeniških mnenj,« je odgovorila na vprašanja, ali bo očitana kazniva dejanja obtoženima morda spremenila. Kot je znano, je obtoženima doslej tožilstvo očitalo zanemarjanje mladoletne osebe in surovega ravnanja, šest kaznivih dejanj povzročitve lahke telesne poškodbe ter kaznivih dejanj povzročitve hude in posebno hude telesne poškodbe, ki so vodile v smrt žrtve.

Radiologinja prepričana o poškodbi reber Na današnjem nadaljevanju glavne obravnave v sojenju zoper obtožena so na sodišču poskušali dodatno razjasniti različne poglede na to, ali je deklica pred usodnimi poškodbami glave, zaradi katerih je lani poleti umrla, utrpela tudi zlome reber. Strokovnjakinja s področja radiologije dr. Katarina Šurlan Popovič, ki je skupaj z dr. Radkom Komadino sestavljala komisijo, to je imenovala ljubljanska medicinska fakulteta, je svoja opažanja izrazila jasno in jedrnato. Na rentgenskem posnetku, kjer se dobro vidi dekličin skelet, je na treh rebrih opazila zadebelitve, značilne za celjenje zloma reber. »Šlo je za brazgotine po zlomih, ki so bile starejše od enega meseca,« je zatrdila. Natančneje radiologinja ni mogla opredeliti, kdaj naj bi poškodbe reber nastale, po vsej verjetnosti pa po njenem niso bile starejše od pol leta, torej niso segale v obdobje, preden sta si obtožena skupaj z dveletnico ustvarila skupen dom. »Pri otrocih se kosti hitreje celijo, v dveh mesecih so rebra lahko dokončno zaceljena. Običajno zlom reber spremljamo in 14 dni po poškodbi ponovno opravimo rentgensko slikanje, da vidimo, kakšna je dinamika celjenja. Ker je deklica preminila, te dinamike nismo mogli spremljati,« je opozorila radiologinja in dodala, da se zato težko izreče o tem, ali so poškodbe vseh treh reber nastale sočasno.