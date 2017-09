Hollywoodu letošnje poletje ne bo ostalo v lepem spominu. Pravzaprav je bilo letošnje najmanj donosno v zadnjih 20 letih. Ameriška filmska industrija je zato lahko toliko bolj vesela nad presenetljivim rezultatom filmske priredbe romana Stephena Kinga Tisto. Film je samo v prvem koncu tedna predvajanja namreč prinesel 117 milijonov dolarjev. To je rekorden donos za grozljivko in sploh katerikoli hollywoodski film, ki je izšel septembra. Tisto pa je dosedanji rekord prekašal za kar 70 milijonov dolarjev.

Analitiki so sicer pričakovali dober rezultat filma, ki je jadral tudi na slavi priljubljene televizijske mini serije iz leta 1990 z odličnim Timom Curryjem v vlogi klovna Pennywisea (tokrat je klovna uprizoril Šved Bill Skarsgård), a so končni rezultati napovedi prekašali za skoraj 50 milijonov dolarjev. Film je s tem zabeležil tretji najboljši uvodni konec tedna tega leta in je zaostal le za igranim filmom Lepotica in zver ter nadaljevanjem zabavne vesoljske pustolovščine Varuhi galaksije 2.