Otrokova soba se mora prilagajati otrokovemu razvoju oziroma njegovim potrebam, kar pomeni, da smo v času, ko otrok vstopa v puberteto, že pred drugo ali celo tretjo prenovo. Zadnja prenova sobe se je zgodila ob vstopu v šolo, zdaj, ko otrok vstopa v eno bolj občutljivih obdobij, pa je na vrsti preobrazba sobe iz otroške v mladinsko. In morda bo to največji izziv doslej, saj se v najstniških glavah lahko porodijo vsemogoče želje in zahteve. O tem, kako naj bo videti mladinska soba, na kaj moramo biti pozorni in ali naj bi pri opremljanju sobe sodeloval tudi najstnik ter kje potegniti mejo, smo se pogovarjali z arhitektom in direktorjem podjetja Jolly-s Luko Župcem, ki je od očeta prevzel podjetje in nadaljuje družinsko tradicijo izdelovanja pohištva po naročilu.

Opremljanje z mislijo na naslednje obdobje Številni strokovnjaki svetujejo, naj imamo pri opremljanju otroške sobe vedno v mislih, da jo bomo čez nekaj let morali ponovno preurejati. S tem se strinja tudi naš sogovornik, ki pravi, da je pomembno, da pri opremi otroške sobe že razmišljamo o funkcionalnosti pohištva za naslednje obdobje. Tako bomo pozneje imeli manj dela, hkrati pa bomo tudi privarčevali. Po besedah Župca je zato otroško sobo za mlajšega otroka najbolje opremiti z veliko omaro in posteljo, otrok v zgodnjem obdobju potrebuje v sobi predvsem veliko prostora za igranje na tleh. V omarah ima pospravljene igrače in obleke, drugih stvari pa ne potrebuje. »Torej če pustimo dosti praznega prostora, bomo takoj vedeli, kam postaviti pisalno mizo za pubertetnika. In če pohištva ne želimo pozneje menjati, je najbolje, da se odločimo za nevtralne barve (bela, rjava …). Glede na obdobje potem spreminjamo barve sten, tematiko in notranje dodatke. Torej z enakim pohištvom in dodatkom pisalne mize ter morda večjo posteljo lahko ostalo pohištvo ostane enako,« pravi Župec in dodaja, da je pri izboru nevtralnih barv tudi večja možnost, da ujamemo barvo pohištva za morebitno dodelavo.

V času pubertete njegovo zatočišče Starejši ko je otrok, bolj potrebuje kotiček, kamor se bo umaknil. To še zlasti prihaja do izraza v obdobju pubertete. »V času pubertete je otroška soba njegovo zatočišče in zato je prav, da pri prenovi tudi sam sodeluje, saj bo prav on sobo največ uporabljal in se mora v njej dobro počutiti,« pravi naš sogovornik in dodaja, da pa je prav, da starši usmerjajo funkcionalnost sobe in poskrbijo, da bo v sobi prav vse, kar otrok potrebuje. »Otrok se lahko sam odloča o barvi sten, o barvi pohištva, o možni razporeditvi, mi pa mu moramo ponuditi oporo in neko smernico, kaj se lahko naredi in kaj ni najbolj učinkovito. Paziti moramo predvsem na umiritev pubertetnikovih najbolj norih idej.« Na vprašanje, kdaj je najbolj primeren čas za ureditev mladinske sobe – ali je to zadnji letnik osnovne šole ali morda vstop v srednjo šolo –, pa Župec pravi, da naj se temu opravilu posvetimo, ko otrok izrazi željo po prenovi in predvsem, ko funkcionalnost ni več primerna. »Dobro je, da otrok tudi sam pripomore k prenovi tako v finančnem smislu kot tudi z delom (umikanje starega pohištva, urejanje njegovih stvari, razporeditev …). »Staršem svetujem, da se odločijo za kakovostno pohištvo, saj bo le takšno vzdržalo mladostniško navihanost,« še dodaja naš sogovornik.

Opravila na oglasno desko Otroka v najstniških letih bodo začele zanimati povsem druge zadeve kot prej, zato bodo vse otroške teme zdaj zamenjale druge, bolj odrasle teme. In če so v otroški sobi donedavnega kraljevale igrače, ki se jih je skozi leta nabralo na kupe, jih zdaj v mladinski sobi ne bo prav veliko, če bodo sploh. Kot poudarja Župec, je soba najstnika v prvi vrsti namenjena spanju in učenju, zato so nujne prostorna pisalna miza in primerne omarice, kamor bo mladostnik lahko pospravil vse knjige. »Najstnik ima že veliko obveznosti, zato mu lahko uredimo kakšno oglasno desko, kjer si lahko zapisuje stvari, ki jih mora opraviti,« svetuje naš sogovornik in dodaja, da bo postelja, ki jo je otrok uporabljal doslej, po vsej verjetnosti premajhna in preozka. »V sobi uredimo tudi kakšen kotiček, ki se ga zapolni s stvarmi, ki jih najstnik rad počne (videoigrice, televizor, računalnik …)«.

Ne pozabimo na udobno vzmetnico In katerim pohištvenih elementom bi se veljalo še posebej posvetiti? Župec meni, da so pomembni prav vsi elementi v sobi. Postelja mora biti zadosti velika, najmanjše mere so 90 x 180 cm, čeprav v praksi največkrat uporabimo dimenzije 120 x 200 cm, vse je odvisno od velikosti sobe oziroma njene postavitve, posebno pozornost pa moramo posvetiti vzmetnici, ki naj bo udobna. »Premalo se zavedamo, kako pomemben del življenja je spanje, tako premalo damo na pomembnost vzmetnic,« opozarja naš sogovornik. Pri izbiri omare imejmo v mislih, da morajo biti dovolj velike za shranjevanje vseh otrokovih stvari. Prav tako sta pomembni dobra razsvetljava in pa prostorna delovna površina z res udobnim stolom. »Miza naj bo dovolj velika, vendar ne prevelika, da otrok nanjo ne odlaga nepotrebnih stvari. Če možnosti dopuščajo, se lahko miza poveže/podaljša čez posteljo in ima tudi funkcijo stojala za televizor in morda igralno konzolo, kot so dandanes želje,« še pravi in opozarja, da ne smemo pozabiti niti na ergonomsko oblikovan stol, ki se mora prilegati velikosti otroka in pisalne mize, da bo sedenje ob njej udobno in prijazno hrbtenici.

Kotiček za konjičke Če je mladostnikova soba dovolj velika, Župec priporoča, da se v njej uredi tudi kotiček za konjičke. Če pa prostora ni dovolj, naj bo celotna soba nekako urejena s kakšnimi predmeti, povezanimi z mladostnikovimi konjički. »Na primer, če mladostnik igra instrument, je najbolje, da instrument dobi prostor v sobi. Če pa se mladostnik ukvarja s športom, bo verjetno soba imela kakšne slike vzornikov in prostor za dosežke mladostnika s tekmovanj. Najbolje je, da mladostnik sam izrazi željo, kako bi bil njegov konjiček predstavljen v sobi,« še dodaja.

Pri barvah nekoliko zadržano Poskrbimo, da bo otroška oziroma mladinska soba prijeten prostor, v katerem bodo otroci uživali in se dobro počutili. Pri tem igrajo barve pomembno vlogo. Še tako preproste barve lahko ustvarijo prijetno vzdušje v sobi, vendar le toliko časa, dokler to ustreza otrokovi starosti in njegovemu zanimanju, poudarja Župec. Pri barvah je modro biti nekoliko zadržan, saj je to tudi soba, v kateri se počiva in uči. Zato bomo v primeru, da si naš otrok zaželi stene prebarvati v intenzivnih barvah ali morda sobo odeti v kakšne preveč nenavadne kombinacije barv, morali uporabiti svoje najboljše pogajalske sposobnosti in doseči sprejemljiv kompromis. Ena od možnosti je, kot predlaga naš sogovornik, da jim nekako ustrežemo z raznoraznimi samolepilnimi folijami tako, da se polepi vrata omare, pisalno mizo, posteljo, kajti prav gotovo bo prišlo obdobje, ko bodo moderne druge barve in takrat bomo obstoječe preprosto zamenjali z novimi. Tako bosta koza cela in volk sit, v očeh svojih otrok, kot poudarja Župec, pa bomo starši, ki gredo z modo naprej. »Sam sem mnenja, da je bela barva najboljša. Če uporabite belo, bo prostor predvsem svetel, prostornejši. Dodatki, kot so igrače in luči, pa bodo v ozadju zažareli in prostor bo bolj vesel in zabaven.«

Pravilna postavitev luči Naravna svetloba naj tako kot doslej sije na pisalno mizo od strani. Kar se tiče umetnih virov svetlobe, jih razdelimo na tri vrste: osnovno, delovno in ambientno. »Osnovna osvetlitev je po navadi najmočnejša in je postavljena v večini primerov na sredini ali pa po stenah sobe, s čimer bo ta sorazmerno osvetljena. Delovna luč, postavljena na mizi, mora zasesti čim manj prostora, hkrati pa ponujati možnost regulacije svetilnosti. Pod ambientne luči se šteje stenske, viseče, vgradne luči, ki ustvarjajo prijeten, umirjen, topel občutek v sobi,« razlaga naš sogovornik in pripomni, da je ključ do dobre osvetlitve pravilna postavitev luči. »Vse našteto pa so nepogrešljivi deli vsake otroške sobe.«