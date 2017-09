Sejem ima prvo državo partnerico v zgodovini, Hrvaško, ki zaradi svoje bližine in tudi sicer dobrega sodelovanja med podjetniki na obeh straneh meje odpira nove priložnosti za krepitev gospodarskega sodelovanja. Na 50. MOS se bo od 12. do 17. septembra predstavilo 1478 razstavljavcev, od tega neposredno 883, iz 30 držav.

Ponudba s tega področja se nadaljuje tudi v osrednjem atriju sejmišča, ki bo letos v znamenju bivalnega okolja tretjega tisočletja. Obiskovalci si bodo lahko v živo ogledali dom prihodnosti – leseni mobilni dom prihodnosti in vse, kar sodi zraven. Ureditev atrija zajema materiale čistih linij, modernizem s kovinsko noto, dodajanjem elementov stekla, hkrati pa sonaravnost, samooskrbnost in končni videz, ki nas popelje v tretje tisočletje.

Sejemsko dogajanje zaznamujejo sejemski popusti in ugodnosti razstavljavcev, obiskovalci pa lahko izkoristijo tudi številne brezplačne nasvete neodvisnih strokovnjakov. Obiskovalci bodo lahko na sejmu pridobili nasvete o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije od neodvisnih svetovalcev ENSVET. Kako se lotiti gradnje, bo obiskovalcem svetoval Martin Pelcl, MojMojster.net. Notranja oblikovalka Andreja Jesenek pa bo obiskovalcem 50. MOS na voljo konec tedna (petek–nedelja). Pripravila bo aktualna predavanja in individualna svetovanja o notranjem opremljanju doma za večjo kakovost bivanja.

Še večjo segmentacijo vsebinskih področij sejma bodo pospremile spremembe ponudbe po sejemskih dvoranah. Program stavbnega pohištva se tako seli v sejemsko dvorano D, s čimer bodo v dvoranah na vzhodnem delu sejmišča zaokrožili celovito ponudbo programa gradnje in obnove doma. S koncentracijo ponudbe na enem mestu bodo še okrepili že doslej najbolj obsežno področje gradnje in obnove doma od izdelkov in storitev, ki jih gospodinjstva in poslovni uporabniki potrebujejo na začetku gradnje ali obnove, do notranje opreme.

Dom na kolesih

Na svoj račun bodo znova prišli ljubitelji aktivnega preživljanja prostega časa v naravi. Testne vožnje z avtodomom, velika nagradna igra, posebna jubilejna ponudba in zabava za vso družino bodo zaznamovali bogato sejemsko ponudbo na južnem delu celjskega sejmišča, kjer se bodo razprostirale razstavne površine ponudnikov kampinga, karavaninga in zunanje opreme.

V razstavnem programu bodo avtodomi, prikolice in šotorske prikolice, šotorska in kamping oprema, oprema za zunanje aktivnosti, kraji za kamping in karavaning, mobilne hiške. Z mrežo postajališč za avtodome po Sloveniji in z odborom upravljavcev kampov pri gostinsko-trgovinski zbornici bodo v Celju organizirali strokovni dogodek, na katerem se bodo predstavili mreža in slovenski kampi. Oboji se bodo predstavili tudi na skupnem razstavnem prostoru. Na kamping in karavaning delu sejmišča se bo mogoče tudi popeljati po poligonu z legendarnimi ponyji v organizaciji podjetja Gor kolesa. Najmlajši obiskovalci bodo lahko uživali na napihljivih igralih, Kamp Menina in Iška adventures pa bosta poskrbela za aktivnosti na prostem.

Področje MOS – poslovne storitve in poslovne priložnosti v tujini bodo pomembno sooblikovale aktivnosti OZS in ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pa tudi države partnerice Hrvaške. Slednja se bo predstavila v celotni montažni dvorani neposredno ob glavnem vhodu na sejmišče.