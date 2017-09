Tudi na gradbene materiale moramo namreč pogledati iz vseh zornih kotov, kajti tudi proizvodni proces pridobivanja in način uporabe teh materialov morata biti okolju in človeku čim bolj prijazna. Do škodljivih vplivov na okolje lahko pride že pri pridobivanju surovin, nato še pri proizvodnji, vgradnji, uporabi in nenazadnje tudi pri odstranjevanju. Škodljivi vplivi na okolje pomenijo veliko porabo energije, škodljive emisije in predvsem izkoriščanje neobnovljivih virov energije in surovin. Zato se zadnje čase za gradnjo stavb in njihovo toplotno izolacijo vse bolj uporablja ekološke gradbene materiale.

Naravni materiali

Gradbeni materiali, kot so les, kamen, ilovica in opeka, spadajo med najstarejša gradiva in jih uvrščamo med avtohtone materiale. Ta naravna oziroma ekološka gradiva so nizkoenergijska, regenerativna in reciklirna. So brez škodljivih emisij, ne sproščajo hlapov, prahu, vlaken, strupov in radioaktivnih snovi. Ta gradiva prištevamo med nizkoenergijska gradiva, ker v svojem življenjskem ciklusu porabijo malo energije. Regenerativna gradiva se lahko ponovno uporabi, kar pomeni, da se gradivu podaljša življenjska doba, zmanjša se poraba surovin in s tem obremenitev okolja (na primer kamen, opeka, steklo, določene vrste lesa). Reciklirna gradiva pa so tista, ki jih lahko ponovno predelamo, in čim več takih materialov uporabimo, tem manjša je izraba neobnovljivih virov (kot sta denimo premog in nafta).

Notranjost objektov se danes najpogosteje zaključuje z materiali, ki nimajo akumulacije in niso sposobni uravnavati klime v prostorih. Ta problem se nato rešuje s prezračevalnimi sistemi. Alternativa temu so naravni materiali za toplotne izolacije, ki so večinoma rastlinskega ali živalskega izvora in se po uporabi lahko reciklirajo ali razgradijo. Surovine za naravne toplotnoizolacijske materiale so lesna vlakna, celulozni kosmiči, pluta, slama, konoplja, lan, trstika, ovčja volna, pluta, kokosova vlakna in bombaž.