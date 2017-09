Nizkotemperaturni načini ogrevanja so primerni za objekte z ustrezno toplotno izolacijo, saj ogrevajo z bistveno nižjo temperaturo kot sistem s klasičnimi radiatorji, kjer ima voda temperaturo okrog 60 °C. Temperatura vode v ceveh talnega gretja se giblje med 25 °C in 29 °C, kar pa je dovolj tudi za ogrevanje klasične gradnje in ne le objektov z nadstandardno izolacijo. Voda v ceveh seva toploto v estrih, kar ustvari veliko grelno površino, ki je glavni razlog, da takšen sistem v celoti funkcionira ob relativno nizki temperaturi. Zaradi nje je tudi nesmiselno kombiniranje talnega gretja z radiatorskim. Slednje potrebuje visoko temperaturo, talno pa nizko, kar pomeni, da bi s tem izničili vse ugodne ekonomske učinke talnega gretja, hkrati pa tudi pozitiven vpliv na domačo klimo.

Številni ugodni vplivi upravičijo višjo naložbo Segreta tla povzročajo minimalno kroženje zraka in prahu, zrak se brez vročih grelnih teles tudi manj izsuši. V težko dostopnih režah klasičnih radiatorjev se zadržuje veliko prahu, ki ga ne moremo odstraniti, med gretjem pa ga vzdiguje v zrak. Talno gretje ima ugoden vpliv na klimo v stanovanju, človeku ustrezna je tudi razporeditev temperature od tal proti stropu. Temperatura tal je na primer 27 °C, potem pa postopoma pada proti stropu. Tako nam je udobno že pri temperaturi, ki je za stopinjo ali dve nižja kot sicer, kar predstavlja znaten prihranek energije. Racionalnejša poraba energije je možna tudi zaradi manjših toplotnih izgub pri zračenju prostora, saj se pri radiatorjih, nameščenih pod okni, ne moremo izogniti precejšnji izgubi toplote ob odpiranju oken. Talno ogrevanje je sistem s počasno odzivnostjo, zaradi česar je primerno predvsem za prostore, ki so stalno v uporabi. Hladen prostor potrebuje več časa, da se segreje, kot pa pri ogrevanju z vročimi radiatorji. S sobnim termostatom zato vzdržujemo stalno temperaturo, izogibati se moramo neracionalnemu ohlajanju in ponovnemu ogrevanju.

Sodobni materiali omogočili enostavnejšo instalacijo Priljubljenost talnega gretja narašča tudi zaradi sodobnih materialov, ki omogočajo cenejšo in enostavnejšo izvedbo kot pred leti, ko se je instalacije izvajalo izključno z jeklenimi cevmi. Dostopnejši materiali so pocenili izvedbo, ki pa je še vedno 20–40 odstotkov dražja od klasičnega ogrevanja z radiatorji. Sama vgradnja ni posebno zahtevna. Cevi so lahko položene v estrih nad izolacijo, tako da toploto akumulira tudi estrih. Pri polaganju na suhi način uporabljamo tovarniške izolacijske plošče, ki so prilagojene za polaganje plastičnih cevi. Grelni estrih leži nad elementi z grelnimi cevmi. Takšen način polaganja ima nižjo težo kot klasični z estrihom, končna instalacija pa je tanjša. Zaradi teh lastnosti je takšno enostavno polaganje ponavadi edina možnost pri renovaciji starejših objektov, kjer smo omejeni z nosilnostjo medetažne konstrukcije in prostorom.

Strah pred poškodbami ni upravičen Strah pred okvaro je ob normalnem obratovanju odveč, ob redkih primerih poškodb pa je popravilo možno z minimalnimi posegi. Odstraniti moramo del talne obloge, a zgolj za izrez in zamenjavo poškodovanega dela cevi. Zahtevnost popravila je torej odvisna tudi od tipa talne obloge in kako enostavna je menjava. Da pride ob pravilni montaži do poškodb na neznanem mestu, je izjemno redko, saj so cevi zaščitene v estrihu, sistem pa je pred zaključkom del večkrat preizkušen. Na skritem mestu lahko pride do poškodb v primeru zamrznjenih cevi ob daljši neuporabi objekta v zimskem času. Pri stalnem ogrevanju do zmrzali ne pride, v nenaseljenem objektu pa to preprečimo z izpustom vode iz sistema ali s polnjenjem s sredstvom proti zmrzovanju. Neljubim presenečenjem se najbolj zanesljivo izognemo s pravilno izvedeno instalacijo. Nezahtevni sodobni sistemi omogočajo montažo tudi domačim graditeljem, če imajo dovolj znanja in spretnosti. Ustreznost instalacije se na koncu preveri s tlačnim testom, posebna navodila se upošteva tudi ob prvem zagonu. Izvedbo talnega gretja je priporočljivo prepustiti izkušenemu mojstru, ki uporablja certificiran material s potrebnimi preizkusi in dokazili. Najboljše zagotovilo za tople noge na talnem gretju je namreč kakovostno izvedena montaža.