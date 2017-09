Namestnik kitajskega ministra za industrijo in informacijsko tehnologijo Xin Guobin je na forumu v severnem mestu Tianjin ta konec tedna povedal, da je ministrstvo začelo »resno raziskovati« to temo in pripravlja časovnico za Kitajsko. Do izjave prihaja, potem ko sta Francija in Velika Britanija napovedali prepoved prodaje bencinskih in dizelskih vozil z letom 2040.

Medtem ko v kitajski vladi o časovnici še ne govorijo, pa je kitajsko nacionalno avtomobilsko združenje ocenilo, da bo šlo za dolg proces. »Težko bo prekiniti proizvodnjo tradicionalnih vozil v prihodnjem desetletju ali dveh,« je dejal generalni sekretar združenja Cui Dongshu.

»Lahko, da bomo do leta 2040 ali še prej napravili velik korak naprej pri potniških avtomobilih, pri drugih vozilih, kot so težki tovornjaki, pa bo to težavno,« je ocenil. Se je pa Cui strinjal, da bo prepoved prodaje bencinskih in dizelskih avtomobilov na Kitajskem imela pomemben vpliv.

Kitajska je lani proizvedla in prodala več kot 28 milijonov vozil. Vozil, ki so jih na Kitajskem poimenovali »vozila na nove energije« (akumulatorski električni avtomobili in priključni hibridi), je bilo pol milijona, kar je na letni ravni pomenilo zvišanje za več kot 50 odstotkov.

Dogajanje je dvignilo delnice avtomobilskih tehnoloških podjetij. Delnice BYD, ki velja za pionirja na trgu električnih vozil na Kitajskem, so se v Šanghaju povzpele za več kot štiri odstotke. Delnice JAC Motors so se v Singapurju povzpele za 3,40 odstotka. Za več kot 3,5 odstotka so se v Shenzhenu podražile delnice podjetja Shenzhen Desay Battery Technology, za več kot 5,4 odstotka pa delnice Sunwoda Electronic.