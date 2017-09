S prvimi tekmami skupinskega dela se v torek začenja najmočnejše nogometno klubsko tekmovanje na svetu, kot je v navadi bodo dvoboji na sporedu ob 20.45, med drugimi ga začenjata tudi Barcelona in finalist zadnje sezone Juventus. Pred male zaslone bodo sedli še navijači Manchester Uniteda, ta se bo meril z Baslom, pa Bayerna Münchna, h katerim prihaja Anderlecht z Robertom Beričem. Jan Oblak bo z madridskim Atleticom gostoval pri Romi, Kevin Kampl bo z Leipzigom doma pozdravil Monaco.

Nogomet in posledično ligo prvakov so tudi letos zaznamovali prestopi nekaterih svetovnih zvezdnikov, ki so poskrbeli za še višje zneske kot v preteklosti. Neymar in Kylian Mbappe sta okrepila bogati PSG, ki bo letos na krilih teh dveh mojstrov nogometne žoge skušal s prestola vreči madridski Real.

Bo izigravanje finančnega ferpleja ogrozilo špansko prevlado v Evropi? Če bosta zvezdniški okrepitvi na meji finančnega ferpleja dovolj za dobre predstave pariškega moštva, ni znano, vsekakor pa je vprašanje, ali lahko preostali klubi omilijo nedavno špansko prevlado v tem prestižnem tekmovanju. Real je pokal osvojil trikrat v zadnjih štirih letih, medtem ko je bila enkrat uspešna še Barcelona. Slednji bodo tudi tokrat na krilih Lionela Messija lovili visoko uvrstitev, čeprav zadnji meseci za katalonsko zasedbo s tekmovalnega vidika niso bili najbolj uspešni. Messi je doslej v ligi prvakov zabil 94-krat. A grožnje španskim klubom ne predstavlja zgolj PSG, saj so na veliko sceno znova stopile ekipe iz premier lige; Angleži v letošnje tekmovanje peljejo kar pet klubov. Prvič jih bo namreč toliko v skupinskem delu. Nazadnje je v sezoni 2011/12 slavil londonski Chelsea, ki se po osvojenem domačem naslovu po letu premora vrača na evropsko sceno. Aktualni prvaki iz Madrida bodo v letošnjo sezono vstopili v sredo, ko bodo obrambo naslova začeli doma proti Apoelu iz Nikozije, isti dan prva tekma čaka tudi povratnike v elitno tekmovanje, nogometaše Maribora, ki se bodo doma v Ljudskem vrtu najprej merili z moskovskim Spartakom. Real bo imel v ekipi znova štirikratnega nogometaša leta Cristiana Ronalda, ki pa na domačih tekmah še prestaja prepoved nastopanja. Sto pet golov v najmočnejšem klubskem nogometnem tekmovanju Portugalca umešča na vrh igralcev lestvice strelcev lige prvakov.

Slovensko obarvana evropska jesen V ligi najboljših bodo ob Mariboru letos še trije Slovenci. Poleg Kampla in Beriča bo tu še izvrstni vratar Oblak, ki bo v skupini C z Atleticom jutri gostoval pri Romi. Atletico bo letos znova skušal nadigrati mestne tekmece iz Reala, proti katerim je ekipa v zaključnih bojih klonila v zadnjih štirih sezonah. Lizbonski Sporting, kjer je nazadnje branil Slovenec Ažbe Jug, ki pa je zdaj prosti igralec, v prvem krogu gostuje pri pirejskem Olympiakosu. Poleg uveljavljenih imen in izrazitih kandidatov za končni uspeh, pa bodo svoje priložnosti iskali tudi manj bogati klubi. V skupini G sta dva takšna. Leipzig se bo meril z Monacom. Leipzig, ki ga podpira gigant energijskih pijač Red Bull, je poleg Bayerna nemški favorit, Monaco pa je po drugi strani prejel lepo finančno injekcijo iz prestopov igralcev, saj je prejel preko 300 milijonov evrov za prestope Mbappeja, Tiemoueja Bakayoka, Benjamina Mendyja in Bernarda Silve.

Pari prvega kroga skupinskega dela: Manchester United - Basel, Benfica Lizbona - CSKA Moskva, Bayern München - RSC Anderlecht, Celtic Glasgow - Paris St. Germain, Roma - Atletico Madrid, Chelsea - Karabah Agdam, Olympiakos Pirej - Sporting Lizbona, Barcelona - Juventus Torino, Maribor - Spartak Moskva, Liverpool - Sevilla, Šahtar Donjeck - Napoli, Feyenoord Rotterdam - Manchester City, RB Leipzig - Monaco, Porto - Bešiktaš Istanbul, Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund in Real Madrid - Apoel Nikozija.