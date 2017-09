V Celju se bo jutri, v torek, 12. septembra, ob 9. uri začel 50. MOS. Uradna otvoritvena slovesnost bo uro kasneje, ko bosta zbrane domače in tuje podjetnike, predstavnike veleposlaništev ter domačih in tujih zbornic nagovorila tudi podpredsednica hrvaške vlade in ministrica za gospodarstvo, podjetništvo in obrt dr. Martina Dalić in slavnostni otvoritelj sejma predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar. Na otvoritveni slovesnosti v Celju pričakujejo še številne druge ministre iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore. V šestih sejemskih dneh se bo na celjskem sejmišču predstavilo 1478 razstavljavcev iz 30 držav. Za prvi sejemski dan so v Celjskem sejmu tudi letos ohranili posebno otvoritveno akcijo - za vstopnico bo potrebno odšteti le 2 evra.

Ostale sejemske dneve pa lahko obiskovalci cenejše vstopnice izkoristijo vsak dan po 16. uri. Vstopnice se pocenijo za vse ciljne skupine, parkirišče pa bo vsak dan po 16. uri brezplačno. Posebno pozornost so v Celju znova namenili tudi družinam (1-2 odrasli osebi + 1-5 otrok). Te bodo za vstopnico odštele le 10 evrov (po 16. uri 8 evrov).

Jubilejni 50. MOS sicer prinaša še bogatejšo ponudbo in segmentacijo sejma na pet ključnih področij: MOS - gradnja in obnova doma, MOS – kamping in karavaning, turizem in prehrana, MOS - oprema in materiali za obrt in industrijo, MOS - poslovne storitve in poslovne priložnosti v tujini, MOS - izdelki široke potrošnje. Sejem ima prvo državo partnerico v zgodovini, Hrvaško, ki zaradi svoje bližine in tudi sicer že dobrega sodelovanja med podjetniki na obeh straneh meje, odpira nove priložnosti za krepitev gospodarskega sodelovanja.

Več kot 200 dogodkov za strokovno in splošno javnost Že prvi dan bo na sejmišču pestro tudi v spremljajočem programu. Med drugim bo na sejmu Slovensko-hrvaški poslovni forum (ob 13.15, Mala kongresna dvorana), ki ga pripravljajo Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško, SLO – CRO Poslovni klub, Veleposlaništvo RS v Zagrebu, Celjski sejem ter številni partnerji. V okviru foruma bosta organizirani dve okrogli mizi Projekti energetske obnove - priložnosti v gradbenemu sektorju na Hrvaškem in Komunalna infrastruktura – gospodarjenje z odpadki in odpadnimi vodami. Konferenco Podjetništvo v lesarstvu (ob 13.00, Modra dvorana II) pripravlja Direktorat za lesarstvo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki obiskovalce vse dni sejma vabi še na Razstavo lesnih izdelkov ČAR LESA – drzno in inovativno v lesu (sejemska dvorana L1). Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo in SPIRIT Slovenija pripravljata razpravo na temo Razbijamo mite - pozitivni in negativni vplivi tujih neposrednih investicij (ob 13.00, Sejna soba Celjanka), OOZ Maribor pa bo v okviru Mariborskega dneva na MOS spregovorila o izzivih dela v Avstriji. Ob tem bodo organizirali še novinarski konferenco (ob 13.00 na razstavnem prostoru OOZ Maribor, sejemska dvorana L1) Kdaj in kako bodo slovenski delodajalci, katerih delavci so delali v Avstriji, dobili od države vrnjen preplačan denar? Prvi sejemski dan se bo mogoče na sejmišču srečati še s svetovno priznanim izumiteljem Petrom Florjančičem, ki bo predstavil svoje zanimivo življenje ter izume, po katerih je postal mednarodno priznan (ob 11.00, Predavalnica v sejemski dvorani L1). Peter Florjančič je prijavil čez 400 patentov, med najbolj znane šteje razpršilec za parfum ter dia okvirček. Poleg patentov razvija tudi modele in je lastnik različnih blagovnih znamk. Dogodek bo zaznamovala tudi predstavitev njegove knjige: »99 objemanj sveta« in glasbena interpretacija skladbe za harmoniko, s hudomušnim naslovom: »99 let«. Vse sejemske dneva pa si bo mogoče ogledati razstavo Ko ideja postane lastnina, ki jo je Urad RS za intelektualno lastnino pripravil skupaj s Tehniškim muzejem Slovenije. Osrednji del razstave je posvečen prav izumitelju Petru Florjančiču.

Poučno in zabavno vse dni tudi v paviljonu države partnerice Hrvaške V hrvaškem paviljonu neposredno ob glavnem vhodu na sejmišče se bo predstavilo več kot 50 razstavljavcev, od tega 30 hrvaških proizvajalcev, večinoma malih in srednjih podjetij iz panog, kot so: predelava lesa in izdelava pohištva, kovin in strojne obdelave, merilnih naprav in avtomobilskih delov kot tudi predmetov za široko potrošnjo in poslovnih storitev s področja marketinga, založništva in oblikovanja. Prav posebno mesto in čas bodo organizatorji namenili delavnicam, kjer bodo obiskovalcem predstavili nekatere tradicionalne obrti, kot je izdelava lectov, ki so uvrščeni tudi na Unescov seznam kulturne dediščine. Hrvaška bo na MOS predstavila tudi nekaj privlačnih turističnih destinacij, obiskovalci sejma pa bodo lahko uživali v različnih kulinaričnih dobrotah, s katerimi bodo v Celje prinesli okuse svoje bogate in raznovrstne kuhinje - predstavili se bodo: Medžimurje, Varaždin, Krapina in Zagorje, Posavina, Bjelovar in Bilogora, Lika, Nin in srednja Dalmacija, Dubrovnik in dubrovniško območje, Slavonija, Vukovar in Srijem. Že prvi dan bo mogoče poskusiti kulinarične dobrote Medžimurja, Varaždina, Dubrovnika in dubrovniškega območja. Predstavljene bodo tradicionalne obrti kot so pletenje koruznih izdelkov, lepoglavske čipke, predstavil se bo turistični grozd Slavonska košarica. Nastopili bosta ženska klapa Arije in klapa Kampaneli.