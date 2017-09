New York je dodobra premešal najboljšo deseterico, saj sta na četrtem in petem mestu Nemec Aleksander Zverev in Hrvat Marin Čilić, ki sta prehitela Srba Novaka Đokovića in Švicarja Stana Wawrinko. Roger Federer je na drugem mestu zamenjal Andyja Murrayja.

Drugi Švicar vodilne deseterice Wawrinka je nazadoval celo na osmo mesto, saj ga je prehitel Avstrijec Dominic Thiem. Svoj položaj je obdržal Bolgar Grigor Dimitrov, novi deseti pa je Španec Pablo Carreno Busta, ki je pridobil kar devet mest.

Muguruza je izkoristila spodrsljaj Pliškove Garbine Muguruza je bila še pred turnirjem v ZDA tretja igralka sveta, nato pa v Flushing Meadowsu prišla do četrtega kroga, kar je bilo dovolj za vrh, saj je na četrtem slamu premagala Simono Halep in izkoristila spodrsljaj vodilne. Čehinja Karolina Pliškova je s prvega mesta padla na četrto, nova članica deseterice pa je na desetem mestu Latvijka Jelena Ostapenko. Znaten skok je uspel tudi polfinalistki Venus Williams, ki je z devetega mesta napredovala na peto. Med slovenskimi igralkami ostaja najvišje Polona Hercog. Mariborčanka je izpadla v kvalifikacijah US Opna, tako da tam ni zaigrala, je pa kljub temu pridobila devet mest in je zdaj 183.

* Lestvica WTA (11. september): 1. (3.) Garbine Muguruza Blanco (Špa) 6030 točk 2. (2.) Simona Halep (Rom) 5965 3. (4.) Jelina Svitolina (Ukr) 5640 4. (1.) Karolina Pliškova (Češ) 6390 5. (9.) Venus Williams (ZDA) 4756 6. (5.) Caroline Wozniacki (Dan) 4640 7. (7.) Johanna Konta (VBr) 4520 8. (8.) Svetlana Kuznjecova (Rus) 4410 9. (10.) Dominika Čibulkova (Slk) 3770 10. (12.) Jelena Ostapenko (Lat) 3502 ... 183. (192.) Polona Hercog (Slo) 302 201. (198.) Tamara Zidanšek (Slo) 274 220. (217.) Dalila Jakupovič (Slo) 241 339. (340.) Tadeja Majerič (Slo) 125 443. (439.) Nina Potočnik (Slo) 75 555. (549.) Kaja Juvan (Slo) 46